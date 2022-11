Divya Mehra remporte le prix Sobey pour les arts 2022

L’artiste multidisciplinaire manitobaine Divya Mehra remporte le prestigieux prix Sobey pour les arts, incluant une bourse de 100 000 $. Elle a reçu son prix, mercredi soir, lors d’une cérémonie au Musée des beaux-arts du Canada (MBAC), à Ottawa. L’artiste québécois Stanley Février avait d’ailleurs été sélectionné parmi la courte liste de cinq finalistes.

« Il s’agit d’un prix très important dans le milieu des arts visuels au Canada, notamment grâce à l’ampleur des bourses qui sont remises […], mais aussi parce qu’il propulse les carrières des lauréats en leur offrant une grande visibilité », indique Josée-Britanie Mallet, agente principale, relations publiques et médiatiques au MBAC.

Mme Mallet rappelle que 25 finalistes, sélectionnés parmi la « longue liste », reçoivent 10 000 $, et que les cinq finalistes de la « courte liste », incluant cette année Stanley Février, reçoivent 25 000 $. « Ce sont tous des gagnants, dit-elle. Les cinq finalistes font d’ailleurs l’objet d’une exposition au MBAC, qui est présentée jusqu’au 12 mars 2023. »

À travers une démarche qui s’apparente à l’art conceptuel, le travail de Divya Mehra englobe, entre autres, l’art vidéo, la photo, le dessin, la performance, et l’installation. L’artiste aborde des questions de genre, d’identité, de critique institutionnelle, et de résistance. Déjà bien établie dans le milieu de l’art contemporain au Canada et aux États-Unis, elle avait été nommée pour le prix Sobey en 2013, en 2014, et en 2017, avant de l’emporter cette année.

« Le jury a trouvé que le travail de Divya Mehra était tout à fait opportun et sophistiqué dans sa façon d’aborder les systèmes de représentation, de production et d’autorité culturelles. […] Ses explorations les plus récentes se tournent vers les questions de rapatriement, de propriété et de modes de consommation culturelle qui impliquent fondamentalement les institutions et leurs publics », a indiqué Jonathan Shaughnessy, directeur des initiatives en conservation au MBAC et président du jury du Prix Sobey pour les arts 2022, par voie de communiqué.

Une exposition des cinq finalistes au MBAC

Les cinq finalistes de la courte liste du prix Sobeys sont donc rassemblés au sein d’une exposition au musée d’Ottawa. Regroupant cinq pratiques bien différentes, l’exposition « est enracinée dans l’expérience vécue des artistes finalistes, et les oeuvres à l’affiche reflètent leurs différentes origines et leurs façons uniques de voir et penser le monde, et de l’habiter, élargissant le sens de la condition d’artiste “canadien (ne)” », indique le MBAC, dans un communiqué.

Les cinq finalistes représentent chacun une région du Canada. Le Québécois Stanley Février expose donc aux côtés de Tyshan Wright (Atlantique), Azza El Siddique (Ontario), Krystle Silverfox (Côte Ouest et Yukon), et bien sur, de Divya Mehra, des Prairies et Nord.

M. Février a fait l’objet de nombreuses expositions ces dernières années, dont Les vies possibles / Menm vye tintin, présenté au Musée des beaux-arts du Québec (MNBAQ) à l’hiver dernier, ou encore Musée d’art actuel / Département des invisibles (MAADI), présentée au Musée des beaux-arts de Montréal, l’été dernier.

Le prix Sobey est remis conjointement par la Fondation Sobey pour les arts et par le MBAC. Il totalise 400 000 $ de bourses, versés à 25 artistes.