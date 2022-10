Pierre Soulages, star mondiale de la peinture française, est mort à 102 ans

Pierre Soulages, star mondiale de la peinture française connue pour ses tableaux aux nuances infinies de noir, est décédé dans la nuit de mardi à mercredi à l’âge de 102 ans.

Le décès du peintre est intervenu en raison d’une insuffisance cardiaque, a indiqué à l’AFP Mohamed Kaoud, majordome des Soulages à Sète depuis 27 ans. Sa veuve, centenaire, « tient le coup, mais n’a peut-être pas encore tout à fait réalisé », a-t-il ajouté.

Le couple venait « de fêter son 80e anniversaire de mariage », a précisé Alfred Pacquement, ami de longue date et président du musée qui porte son nom à Rodez, dans le département méridional de l’Aveyron.

M. Pacquement, l’un des historiens de l’art et conservateurs qui a probablement le plus travaillé sur l’oeuvre de Soulages, en organisant notamment l’hommage qui lui a été rendu au Louvre en 2019.

« Tristesse en apprenant le décès de Pierre Soulages », a twitté la première ministre Élisabeth Borne. « Il laisse dernière lui une oeuvre immense qui traverse le temps », a-t-elle ajouté, qualifiant aussi le grand peintre d’« incroyable réinventeur du noir et maître des lumières ».

C’est « une grande perte pour le monde de l’art et pour la France », a réagi la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak.

Grand, toujours vêtu de noir, Soulages a acquis une renommée mondiale grâce à ses grandes toiles aux mille nuances de noir. Il disait chercher à « en faire jaillir la lumière ».

Pendant plus de 75 ans, il a tracé inlassablement son sillon, s’attirant la reconnaissance des institutions culturelles et du marché de l’art qui en a fait un des artistes français les plus cotés, de son vivant.

Une de ses toiles de 1961, correspondant à sa période rouge, a été vendue à 20,2 millions de dollars américains à New York en novembre 2021.

Il était aussi représenté au salon international d’art contemporain Paris + Art Basel, la semaine dernière, aux côtés d’un Picasso ou d’un Kandinsky, ainsi que de la jeune scène émergente mondiale.

« Jusqu’au bout il a peint, jusqu’à il y a quelques semaines », a déclaré, très ému, Benoît Decron, le directeur du musée Soulages à Rodez, joint par l’AFP.

Fasciné par la préhistoire dès son plus jeune âge, il a beaucoup travaillé au brou de noix avant de poursuivre avec ses grands aplats noirs de peinture à l’huile, qu’il raclait, grattait et modelait presque dans l’épaisseur de la peinture, faisant surgir des nuances de rouge, de bleu et des transparences inattendues.

Il avait basculé dans ce qu’il appelait « l’outrenoir » en 1979, alors qu’il peinait sur une oeuvre entièrement recouverte d’un noir épais, striée par hasard.

« J’étais au-delà du noir, dans un autre champ mental », a-t-il raconté. « Le pot avec lequel je peins est noir. Mais c’est la lumière, diffusée par reflets, qui importe ».