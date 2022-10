Nathalie Bondil pressentie à la tête du Musée des beaux-arts du Canada

Après avoir quitté le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) dans la controverse il y a deux ans, Nathalie Bondil est maintenant pressentie pour prendre la tête du Musée des beaux-arts du Canada, à Ottawa. Une candidature que s’affairent à promouvoir des personnes très influentes dans le milieu, en dépit des allégations de climat de travail toxique qui avaient fait couler beaucoup d’encre à l’époque.

Selon des informations obtenues par Le Devoir, la mécène France Chrétien-Desmarais est particulièrement active en privé pour faire en sorte que Nathalie Bondil prenne la tête de l’institution fédérale. Épouse de l’homme d’affaires André Desmarais, fille de l’ancien premier ministre Jean Chrétien, Mme Chrétien-Desmarais fait partie de ceux qui ont toujours défendu bec et ongles Nathalie Bondil, même après son congédiement du MBAM, survenu à l’été 2020.

Jointe depuis Paris, où elle dirige le département du musée et des expositions de l’Institut du monde arabe (IMA) depuis son départ de Montréal, la principale intéressée a nié vouloir revenir au pays pour prendre la direction générale du Musée des beaux-arts du Canada. « Je suis engagée dans la refonte du nouveau musée de l’IMA, entre autres », a fait savoir Mme Bondil dans un bref courriel.

Les proches de Nathalie Bondil sont cependant convaincus que dans les faits, le poste de directrice générale du Musée des beaux-arts du Canada pourrait l’intéresser. En coulisses, on dit que si jamais elle change d’avis, la Française d’origine pourra non seulement compter sur l’appui de France Chrétien-Desmarais, mais aussi sur celui des philanthropes Michael J. Audain et Pierre Lassonde,deux poids lourds dans le milieu muséal au pays.

Affaire de famille, climat toxique

Nathalie Bondil continue de jouir d’un important capital de sympathie auprès d’une partie du monde des arts visuels. Pour plusieurs, elle demeure celle qui a fait du MBAM un musée d’envergure internationale.

Or, son règne s’est terminé en queue de poisson, alors qu’elle a été abruptement congédiée par son conseil d’administration en juillet 2020. Le conseil d’administration avait pour preuve un rapport dévastateur sur le climat de travail au sein du musée.

Nathalie Bondil clamait plutôt avoir été écartée sous de faux motifs. Pour elle, son limogeage avait tout à voir avec sa réticence à embaucher Mary-Dailey Desmarais comme conservatrice en chef du musée, un titre que Mme Bondil cumulait jusque-là avec sa fonction de directrice générale. Nathalie Bondil estimait que Mme Desmarais n’était pas la plus compétente pour ce poste. La même Mary-Dailey Desmarais est la belle-fille de Paul Desmarais Jr et d’Hélène Desmarais. La famille Desmarais est très influente au sein du MBAM, mais Mme Bondil n’était surtout proche que d’une partie du camp, principalement de France Chrétien-Desmarais.

La candidate idéale ?

À la suite de son départ, Nathalie Bondil a poursuivi les membres du conseil d’administration pour deux millions de dollars en dommages et intérêts. L’affaire s’est soldée en janvier dernier par un règlement à l’amiable, ce qui met la table à une candidature pour la direction du Musée des beaux-arts du Canada, estiment ses proches.

« Elle redonnerait au musée une envergure, une audace, une vision », avance l’une de ces personnes, qui reconnaît cependant que les allégations de climat toxique risquent de compliquer son retour au pays.

D’autant que selon nos informations, le climat de travail au Musée des beaux-arts du Canada est également difficile. La directrice générale Sasha Suda, dont l’approche décolonialiste ne plaisait pas à tous, a démissionné en juin dernier pour diriger le Philadelphia Museum of Art, aux États-Unis. Le ministère du Patrimoine devrait lancer officiellement sous peu le processus visant à trouver son remplaçant.