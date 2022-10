«Mouvement. L’expressivité du corps dans l’art » : Corps social

Dans la même veine que Mouvement. L’expressivité du corps dans l’art, il faut voir à corps perdu | sharing madness, à la Galerie de l’UQAM. Les commissaires, Florence-Agathe Dubé-Moreau et Maude Johnson, ont répondu ensemble à nos questions.

Vous parlez du « rôle fondamental de la performance dans la structure institutionnelle »...

L’exposition s’intéresse au mouvement au sein d’oeuvres en art contemporain, mais aussi au mouvement qui se crée dans l’espace de la galerie. Celui des publics qui la sillonnent en suivant, ou pas, le parcours suggéré par la disposition des oeuvres. Celui des idées qui s’accordent, se contredisent, se métamorphosent au contact de la proposition commissariale. À cela s’ajoutent les gestes « invisibles » des personnes qui travaillent dans l’institution. On pourrait aussi penser aux manières selon lesquelles la performance met en tension les activités de muséalisation et d’exposition par ses rapports aux corps, aux espaces et aux temporalités.

Quel impact a encore

la pandémie sur nos relations ?

Elle a certainement modifié nos manières d’être ensemble — qui ont été altérées par des facteurs

inédits et ont acquis de nouveaux signifiants. Les oeuvres témoignent de cet état d’incertitude entre réconfort et étrangeté, rapprochement et distance, harmonie et dissonance. À nos yeux, la danse est le médium privilégié pour aborder ces questions, car elle permet d’examiner en profondeur nos interactions. Le pari est d’offrir un éventail d’oeuvres récentes qui portent les traces des derniers mois, mais surtout, on l’espère, qui offrent des pistes de réflexion pour naviguer sur le moment d’isolement, pourtant collectif, que nous avons traversé.

Comment rendre compte du geste dansé dans une expo ? Pour citer l’oeuvre Intimité de Zins-Browne, comment ne pas seulement « activer » le spectateur, mais « l’impliquer » ?

Durant la conception du commissariat, nous utilisions souvent les mots « chorégraphie » ou « chorale » pour décrire la relation que nous voulions établir entre les oeuvres, comme si elles dansaient ou chantaient ensemble. Cela s’exprime par les corps qui se rencontrent et les sons qui se répondent, mais aussi par les jeux de transparence et de rappels formels dans la galerie, par le mobilier imaginé spécifiquement pour chaque installation, par le zine qui prolonge le commissariat et par les performances à venir d’Andros Zins-Browne et de Lo Fi Dance Theory. L’exposition devient sa propre danse et invite les publics à y prendre part d’une manière qui n’est ni spectaculaire ni interactive, mais plutôt intime et ouverte.