Une immense murale en hommage à Riopelle s’illumine

Pour donner le coup d’envoi des célébrations du 100e anniversaire de Jean Paul Riopelle, la Ville de Montréal et Tourisme Montréal ont inauguré et illuminé, mardi soir, une immense murale en son honneur. L’oeuvre haute de 60 mètres, érigée dans le quartier Milton-Parc, est réalisée par nul autre que Marc Séguin. Elle sera désormais illuminée tous les soirs.

« Faire en sorte que l’oeuvre et l’héritage de Riopelle soient aussi accessibles, c’est tout un cadeau qu’on fait aux Montréalais », s’est enthousiasmée la mairesse de Montréal, Valérie Plante, lors de l’inauguration. Des dizaines de personnes, dont de nombreuses figures connues du gratin artistique québécois, étaient rassemblées pour l’occasion, devant l’immeuble résidentiel où a été peinte la murale, au coin des rues Milton et University près de l’Université McGill.

Intitulée L’art magnétique, l’imposante murale pourra notamment être observée du haut du belvédère Kondiaronk au sommet du mont Royal, tout comme l’autre grande murale de centre-ville, qui représente Léonard Cohen, réalisée cinq ans plus tôt.

C’est l’artiste Marc Séguin qui a conceptualisé le projet, à l’issue d’un concours ouvert au public, organisée par la Ville de Montréal. La grande murale représente donc une oie volant au-dessus d’une sphère, comme « une lune, une planète, et un soleil » tout à la fois, a indiqué l’artiste. Les oies ont toujours été un symbole marquant de l’univers visuel de Riopelle, lui qui en a peint beaucoup, jusqu’à sa mort à l’Isle-aux-Grues.

« Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça peut représenter pour un artiste de rendre hommage à l’art par une oeuvre d’art », a affirmé Marc Séguin. Jean Paul Riopelle était l’un de ses « idoles » de jeunesse a-t-il dit, visiblement très ému. Il a même raconté s’être amusée à avoir laissé les artistes muralistes improviser quelques éléments au centre du globe : « Est-ce que j’allais répéter la maquette ? Ce n’est pas ce que Riopelle aurait souhaité ».

Mardi soir, en compagnie du président-directeur général de Tourisme Montréal, Yves Lalumière, et du philanthrope Michel de la Chenelière, Valérie Plante a lancé l’illumination de la murale. À l’instar de l’oeuvre représentant Leonard Cohen sur l’immeuble de la rue Crescent, elle sera auréolée d’une lumière blanche scintillante tous les soirs.

Hommage à un « grand bâtisseur »

Les deux projets s’inscrivent d’ailleurs dans une série de murales en hommage aux « bâtisseurs culturels montréalais », réalisée l’organisme MU, qui assure la production des oeuvres. L’organisme a donc réalisé d’autres projets représentant par exemple Oscar Peterson, Dany Laferrière, ou encore Michel Tremblay. L’art magnétique devient leur 200e murale montréalaise.

« Cet emplacement a été choisi, tout près de l’Université McGill, non seulement pour le lien qu’avait Riopelle avec le Quartier, mais aussi parce que le mur fait face au mont Royal et que l’oeuvre entre en dialogue avec notre projet sur Cohen », explique Julie Carlier, responsable des communications chez Mu.

Jean Paul Riopelle a en effet grandi sur le Plateau-Mont-Royal et a étudié à l’ancienne École des beaux-arts de Montréal, située rue Saint-Urbain, tout près de la murale. Signataire du Refus Global, chef de file du mouvement automatiste et figure incontournable de l’art abstrait canadien moderniste, Jean Paul Riopelle est l’un des artistes québécois s’étant le plus illustré à l’international.

De nombreux événements sont à prévoir à Montréal, cette année, pour son 100e anniversaire.