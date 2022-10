La pandémie au cœur de deux expositions photo

Entre Michel Huneault et Emmanuelle Léonard, entre la mission photographique de l’un et la simple curiosité de l’autre, il y a pour ainsi dire un an de notre histoire récente qui est résumée. Les images que les deux photographes ont réalisées en temps de pandémie, et qui sont exposées en deux lieux de nature différente (lui dans un musée, elle dans une galerie), font plus que documenter une crise sanitaire. Elles vont au-delà de ce que vous croyez savoir.

Photographe aguerri par des projets, dit-il, portant sur des « traumatismes collectifs » (Lac-Mégantic, Fukushima, chemin Roxham), Michel Huneault se trouvait au Japon quand a éclaté la COVID-19. Dans l’avion qui le rapatriait, il savait qu’il devait agir. Et c’est pendant sa quarantaine qu’il a reçu la commande du Musée McCord, de l’alors conservatrice Hélène Samson. Son courriel, il l’a encore en tête.

« Tu as carte blanche pour documenter la COVID, répète-t-il de mémoire. Dis-toi que les générations futures regarderont tes images pour comprendre ce qui s’est passé. »

Photo: Michel Huneault

Sans savoir « comment représenter quelque chose d’aussi inconnu », il s’est lancé, dans l’urgence. « J’étais préoccupé par l’idée de documenter des traces qui allaient vite disparaître, dit-il, en constatant aujourd’hui qu’il a débuté un brin trop tard. J’ai eu accès au sommet de la courbe, pas à son ascension, quand tout le monde doit s’adapter. Moi, j’ai vu la fatigue, des gens décéder… » explique-t-il. L’exposition Incipit, au Musée McCord, réunit des images issues d’un travail de terrain effectué en avril et en mai 2020 dans trois « sphères » — publique (les rues et les parcs abandonnés), privée (des portraits devant les domiciles) et hospitalière (personnel soignant et malades inclus).

Artiste expérimentée, connue notamment pour son regard sur les hiérarchies (sociale, judiciaire ou militaire), Emmanuelle Léonard ne s’est mise à s’intéresser à la COVID qu’après un an, en mars 2021. Le Québec vivait alors sous l’interdiction de circuler entre 20 h et 5 h.

« Ce n’était pas nécessairement pour faire des photos, confie-t-elle au sujet de la dérogation qu’elle a obtenue, avec l’appui de sa galerie. C’était pour voir à quoi ressemble Montréal lors d’un couvre-feu. »

Elle voulait « sortir et faire quelque chose », sans plus. Ce n’est qu’une fois dans les rues, désertes, que son sujet lui est apparu. « Il n’y avait personne à part quelques [cas]. Les policiers erraient aussi. Ce qui était intéressant, c’était de voir la masse de livreurs [de repas]. C’était l’activité la plus visible. »

Ses promenades nocturnes, qu’elle reprendra en mai 2021 et en janvier 2022, deviennent des moments d’attente, propices à saisir un monde parallèle qui se dévoile. Une « nouvelle économie ». Habituellement, les livreurs se perdent dans la masse, dans la frénésie de la vie urbaine. Le couvre-feu « vire tout à l’envers ».

« Je n’aurais pas fait ce projet si la ville n’avait pas été toute nue. C’est intéressant de voir autrement à cause du couvre-feu. Le fait que tout s’éteigne, ça permet de voir des choses qu’on voit moins », indique celle qui expose trois séries d’images à la galerie Ellephant sous le titre Black Out.

Chaleur des corps

Réunis autour d’un café (ou d’un thé) pour les besoins de ce texte, Michel Huneault et Emmanuelle Léonard disent avoir traité la question de la COVID-19 à Montréal selon deux approches. Leurs projets se suivent et se complètent, au point où Michel Huneault lâche un « yes ! » de satisfaction à l’égard du sujet de sa consoeur, resté dans son « angle mort » à lui.

Leur mode opératoire aura été différent. Lui a procédé sur le principe du consentement, de l’entente. « Chacune des photos est une requête, dit-il. Les masques et les visières ne compliquaient pas la prise de vue, mais la prise de contact pour expliquer ce que je faisais. » Elle, de son côté, qualifie ses images de « volées », captées en retrait. « Ce ne sont pas des portraits, ce sont des formes », résume Emmanuelle Léonard.

Photo: Emmanuelle Léonard

La distance entre Incipit et Black Out est également esthétique. De nature plus classique, résultat d’une approche frontale et près du sujet, même quand celui-ci se trouve dans un lit d’hôpital, les images d’Huneault rassemblent une diversité de cas, de témoignages, de réalités.

Celles de Léonard naviguent entre la description et une atmosphère nébuleuse. Il faut préciser qu’elle a opté, pour une bonne part de ses prises de vue, pour de la photographie thermique, qui capte les ondes de chaleur émises par les corps.

Michel Huneault tenait à enregistrer un échantillon aussi large que possible. D’où les trois voies explorées. Il lui a fallu patienter pour obtenir la permission de s’introduire en zone hospitalière, qu’il a quand même obtenue avant les journalistes de presse. « Je voulais avancer rapidement, dit-il, et je faisais comme de la peinture, [en souhaitant] que chaque coup de pinceau construise l’oeuvre. J’avançais dans trois sphères parallèles qui s’influenceraient. »

Emmanuelle Léonard estime que son projet dépasse le sujet de la COVID-19 — ou du couvre-feu. Ses préoccupations sociales, « en vieille marxiste » qu’elle est, l’ont poussée à voir la condition ouvrière dans les corps des livreurs, leur posture et leur continuelle dépendance au cellulaire. « Ils n’ont pas d’employeur, pas de syndicat, un statut [obscur]. En allant vers la photo thermique, j’ai observé les corps, la chaleur, l’énergie dépensée au travail en échange d’argent. »

Entre « l’ADN de la pandémie » que scrute Michel Huneault et la nouvelle économie qu’observe Emmanuelle Léonard, documenter « l’histoire en marche », comme l’aura voulu le Musée McCord, n’aura pas été chose vaine. Les deux expositions montrent que ces périodes d’isolement vécues peuvent rassembler les gens, soit derrière des souvenirs communs, soit par une prise de conscience collective.

Black Out (Les livreurs) / Incipit — COVID-19 D’Emmanuelle Léonard. À la galerie Ellephant, jusqu’au 22 octobre. / ​De Michel Huneault. Au Musée McCord, jusqu’au 22 janvier.