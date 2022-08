Mado, artiste aux mille pinceaux

Tintin, Mafalda, Calimero… C’est un véritable croisement entre l’univers coloré de son enfance et celui des drag queens que Luc Provost a reproduit sur ses toiles. Celui qui incarne Mado Lamotte présente jusqu’à samedi sa première exposition à La P’tite Porte.

« Je n’aurais jamais cru me rendre jusque-là », lâche Luc Provost en entrevue avec Le Devoir. La peinture, qu’il avait touchée brièvement il y a une vingtaine d’années, n’a fait son entrée dans sa vie qu’avec la venue de la COVID-19. Ce qui au départ n’était qu’un passe-temps appris sur le tas a rapidement occupé la majeure partie de ses journées.

« Au début, je faisais des animaux en drag queen. Une girafe, un chien, un chat, une vache… Mais après une vingtaine d’animaux, je me suis dit que j’avais fait le tour ! » raconte le peintre autodidacte.

C’est là qu’il replonge dans son enfance. Au bout de ses pinceaux, Astérix devient Cléopâtre et la Schtroumpfette danse le cancan. Des couleurs vives, dignes des dessins animés des années 1990, éclaboussent les toiles. Le rythme de production s’accélère et Luc Provost perd de vue le temps passé au chevalet.

Au mois d’avril, près de 75 toiles garnissent les murs de son logement. « C’est seulement une fois que tout était peint qu’on m’a suggéré l’expo », souligne l’artiste visuel en herbe. Le vernissage, présenté par son alter ego Mado Lamotte, n’a jamais influencé son oeuvre. « C’était vraiment un passe-temps. Il n’y avait pas de pression ni personne pour me dire qu’il fallait que je peigne parce que j’avais une exposition à préparer. Je ne me sentais pas obligé. ».

Photo: Mado

Même s’il avait déjà en sa possession une quantité substantielle d’oeuvres, Luc Provost a poursuivi la production de nouvelles toiles. Il en a ainsi peint une vingtaine d’autres dans les derniers mois, dont une la veille même du vernissage. Du nombre, un imposant autoportrait de Mado de trois mètres par quatre. Des reproductions seront d’ailleurs en vente et une part des recettes sera remise à l’organisme Rézo, qui oeuvre auprès des hommes gais ou bisexuels.

La pandémie, pour ce qu’elle a été de providentielle, a favorisé une démocratisation de la culture drag, selon Luc Provost. « Il y avait comme un engouement. Les gens voulaient voir autre chose. […] Il y avait beaucoup de drag queens qui faisaient des capsules vidéo. Les gens ont pris le temps de les regarder. Puis RuPaul’s Drag Race est arrivée sur Netflix et Crave », souligne-t-il.

Et les drag queens sont là pour de bon. Aux mauvaises langues qui n’y verraient qu’une mode passagère, il tient à rappeler que Mado Lamotte a été tuée au moins 5 fois en 35 ans de carrière. « À chaque fois, je me disais : “Bon là, c’est fini. Mado, on l’a pas mal vue. Ça va se calmer et les gens vont passer à autre chose” », lance-t-il en citant les mille projets qui ont relancé son personnage.

« Des artistes à part entière »

« Depuis que les drag queens sont sorties des clubs et qu’on les voit partout, elles sont devenues des artistes à part entière », estime Luc Provost. Dans une enfilade effrénée, il cite en exemple les spectacles de Rita Baga, les contes animés de Barbada, les apparitions télévisées de Mona de Grenoble.

Bien loin donc sont ces jours — ou plutôt ces nuits — où les drag queens étaient confinées aux bars et aux cabarets. « Souvent les gens étaient saouls ou stone et n’écoutaient pas. Ils montaient sur la scène, dérangeaient le spectacle. Ce n’était pas professionnel », se remémore Luc Provost, qui ne regrette pas d’être passé du milieu underground aux scènes plus conventionnelles.

Aujourd’hui, il estime que les drag queens sont davantage prises au sérieux par le grand public. Les spectateurs ne les considèrent plus comme de simples objets de curiosité, mais apprécient pleinement leurs contributions artistiques.

Celui qui incarne Mado Lamotte s’émerveille de voir que même de jeunes enfants font des drag queens leurs idoles. « Je viens tout juste d’animer un gala Juste pour rire à Tremblant. À la fin, il y avait une petite fille d’à peu près 12 ans qui me dit : “Tu sais, je t’aime beaucoup, mais je préfère Barbada” », raconte-t-il, en ponctuant son anecdote d’éclats de rire.

La « vieille grand-mère de la gang »,telle que s’autoproclame Luc Provost, voit en cette popularisation de la culture drag le signe que cet art du spectacle est de plus en plus respecté. « Sincèrement, je ne m’attendais pas à ce que ce se soit démocratisé aussi rapidement », confie-t-il.