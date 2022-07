«Dans le lait des faits, il tombe toujours une mouche»: délier le délire collectif

Il est enfin temps de dire la vérité. Il faut dénoncer tous ces mensonges qu’une intelligentsia complotiste déverse sur la planète et que les médias relaient avec complaisance et intérêt. Brisons le silence.

Greta Thunberg n’est pas une vraie militante suédoise adolescente, mais une actrice payée par le groupe État islamique et par George Soros afin de mobiliser malhonnêtement les jeunes pour déstabiliser l’Occident. Ce personnage de Thunberg est en fait joué par une comédienne australienne du nom d’Estella Renee, simulatrice qui sait parfaitement contrefaire l’accent scandinave. D’ailleurs, Soros est aussi le marionnettiste qui tire les ficelles de groupuscules perturbateurs comme Antifa ou Black Lives Matter, ainsi que celles ayant mené aux fraudes électorales dont Trump fut la victime…Tout cela vous semble faux ? Qui pourrait y croire ? Mais n’êtes-vous pas vous aussi déjà tombé — ne serait-ce qu’une fois — dans le piège tendu par les fausses nouvelles ?

Ce sont ces genres de discours que reprend et présente ces jours-ci le duo d’artistes Richard Ibghy et Marilou Lemmens dans une exposition où la part de l’art ne se fait pas éclipser par l’engagement politique et social convoqué par leur propos. Voilà qui est un pari difficile, mais il est ici tenu.

Arraisonner l’irrationnel

Après une résidence de création de huit semaines organisée par la Fondation Guido Molinari, les artistes Richard Ibghy et Marilou Lemmens déploient en ce lieu de nouvelles oeuvres, fruits du résultat de leurs recherches. Ce duo d’artistes a souvent exploré les relations complexes entre arts et sciences, ainsi que les outils de représentation des savoirs. Car, malgré ce que l’on pourrait croire, nos connaissances s’organisent à partir de modèles intellectuels et formels — nous pourrions même dire spatiaux — qui façonnent notre rapport au monde. Ibghy et Lemmens insistent plus cette fois-ci sur l’articulation entre vérité et mensonge, en prenant entre autres comme matériau le très sérieux problème des infox, ou fake news en anglais. Une oeuvre qui nous ramènera à un constat posé depuis les romantiques : ce n’est pas la raison qui domine l’être humain, loin de là…

Photo: Guy L’Heureux / Richard Ibghy & Marilou Lemmens

Dans une première partie, intitulée « Alternative Facts of the 21st Century » [« Faits alternatifs du 21e siècle »], Ibghy et Lemmens travaillent sur le fait que l’humanité peut se mentir avec une assurance totale. On y saisit même l’idée qu’une société peut se livrer à des délires la menant à la folie. Et ne tombons pas dans une explication superficielle de ces fausses nouvelles en montrant simplement et bêtement les médias sociaux du doigt. Les rumeurs, ouï-dire et légendes urbaines ne datent pas d’hier. Les paranoïas de masse peuplent l’histoire de l’humanité. Les « sorcières » de Salem fin XVIIe siècle en sont une preuve. Dans La grande peur de 1789 (1932), l’historien Georges Lefebvre discute des récits effrayants qui circulaient durant les débuts de la Révolution française autour de complots menés par la classe dirigeante contre le peuple. Déjà, en 1775, certains parlaient d’un « Pacte de famine » organisé par la noblesse pour faire souffrir les populations. Et nous pourrions dresser une longue liste d’événements de ce genre…

Ibghy et Lemmens donnent forme à l’impalpable, à l’insaisissable de la rumeur, de la légende urbaine qui, malgré tout, comme de la poix noire, sait se conglutiner d’une manière informe avec tout ce qui entre en contact avec elle, telle une merde collée à nos semelles… Pour chacune de ces fausses nouvelles, le duo a élaboré une sculpture en céramique qui a des allures de pâte à modeler. La fausse nouvelle prend ainsi une allure faussement bon enfant.

Ce dont parlent les oiseaux

Le duo aborde les exemples de désinformation que nous évoquions en début de texte, mais aussi bien d’autres : le débat malhonnête sur le lieu de naissance de Barack Obama, le Pizzagate qui allait dévoiler un réseau de pédophiles que les démocrates auraient dirigé aux États-Unis, le fait que la Terre serait plate… Et l’expo va même plus loin. Elle parle en fait du désir de mensonges des citoyens prêts à croire, par exemple, que Poutine a vraiment lutté à mains nues contre un ours…

Photo: Guy L’Heureux / Richard Ibghy & Marilou Lemmens

Dans une deuxième partie, au premier étage de la Fondation, Ibghy et Lemmens poursuivent leur travail sur les statistiques et les graphiques qui donnent toutes les apparences de l’approche scientifique à n’importe quel discours. Dans « What We Know for Sure » [« Ce que nous savons avec certitude »], ils montrent comment ces graphiques sont comme des oeuvres abstraites qui induisent une certaine lecture des faits. En les mettant juste à côté de gravures de Guido Molinari, les oeuvres du maître, décédé en 2004, ils se teintent d’un nouveau sens, parfois étonnant. C’est le cas d’une sérigraphie Sans titre (1974) de Molinari montrant des formes triangulaires se superposant les unes aux autres, oeuvre qui est juxtaposée à un collage d’Ibghy et Lemmens dont le titre est Nombre moyen d’épouses d’un homme à revenu élevé.

Et pour terminer cette expo très réussie, vous devez voir la vidéo What Birds Talk About When They Talk (2019) présentée dans l’ancien coffre-fort de la Fondation. Cette vidéo s’approprie des chants d’oiseaux et les interprète de manière très libre et parfois très amusante par des sous-titres qui se présentent comme une traduction. Cette oeuvre traite de nos rapports souvent riches aux oiseaux dans nos mythes, récits, films… Il faut dire que même les pépiements sur Twitter poursuivent, d’une certaine façon, cette interaction, certains d’entre eux étant écrits par de drôles d’oiseaux un peu écervelés…

À la sortie de cette visite, le citoyen éclairé se demandera certainement comment il se peut que tant de fausses informations arrivent de nos jours à trouver tant de pigeons prêts à les gober. Les gens ne sont-ils pas suffisamment informés ? Les sociétés auraient-elles périodiquement la volonté de se détruire, entre autres par le mensonge ?

Photo: Richard Ibghy & Marilou Lemmens

Ne croyez pas que les victimes de ces « nouvelles » soient nécessairement moins éduquées ou plus isolées socialement… Dans l’introduction de son livre sur la propagande, l’historien David Colon explique comment celle-ci peut toucher toutes les classes sociales et tous les niveaux d’éducation. La propagande, tout comme la fausse nouvelle, ne ferait pas changer d’opinion les gens, mais aurait plutôt un effet de renforcement des opinions. Ainsi, la prochaine fois que vous croirez à une nouvelle ridicule, vous devrez peut-être vous demander en quoi elle est venue toucher une corde sensible de votre vision du monde…

Dans le lait des faits, il tombe toujours une mouche Exposition-résidence de Richard Ibghy et de Marilou Lemmens. À la Fondation Guido Molinari, jusqu’au 21 août.