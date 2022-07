«2011 ≠ 1848»: de l’énergie des soulèvements

Les soulèvements, qui, parfois avec violence, embrasent une population, sont-ils toujours bien perçus ? Ces forces ne sont-elles pas toujours vouées à être mal comprises dans leur complexité ? Serait-ce justement en cela qu’elles sont révolutionnaires ? Ces révoltes ne sont-elles pas souvent destinées à être récupérées, étouffées parfois, et ce, même par des factions internes ?

Même dans les sociétés démocratiques, installées dans un certain confort, ou plus exactement dans des habitudes de vie, prisonnières du ronron du quotidien réglementé par un rythme de travail voué à une surconsommation hypothéquant tout jugement critique, on a souvent du mal à comprendre ceux qui s’insurgent. Pour bien des gens, ces révoltes ne donnent lieu qu’à du vandalisme, de la criminalité, qu’il faut réprimer et pénaliser…

Ce fut le cas au Québec en 2012 avec les grèves étudiantes. Dans un déni totalement clownesque, le premier ministre de l’époque prétendait même contester la définition du terme dans le dictionnaire, affirmant qu’il ne pouvait exister de « grève étudiante » et qu’il ne s’agissait donc que d’une forme de boycottage !

Dans son exposition intitulée 2011 ≠ 1848, présentée en deux lieux dans le cadre de la Biennale de Venise, l’artiste Stan Douglas revient sur les révoltes et manifestations qui débutèrent en décembre 2010 et qui s’étendirent jusqu’en 2012 à plusieurs endroits dans le monde. Le Printemps arabe en Afrique du Nord et au Moyen-Orient — rappelant à certains le Printemps des peuples de 1848 —, le mouvement Occupy ou celui des Indignados en Espagne se répandirent comme une traînée de poudre… Certains auteurs ont alors parlé d’une « démocratie de la place publique ». Au moment où la démocratie par le vote vit des turbulences dignes des années 1920 et 1930, ces mouvements et ceux qui les suivirent — pensons aux Gilets jaunes — signalent la crise de confiance du peuple envers les élites politiques.

Une dizaine d’années plus tard, que reste-t-il de ces embrasementssociaux ? L’ordre et la loi, et dans certains pays les régimes autoritaires, ont-ils totalement étouffé ces voix ? Quels regards poser sur eux ? Et que nous apprennent-ils sur le fonctionnement de l’histoire et sur le rôle de l’artiste par rapport à la représentation de ces soulèvements ? Peut-on dresser des liens avec d’autres révolutions ou, au contraire — comme le titre de l’exposition l’indique —, y voir une identité particulière, irréductible ? L’histoire a-t-elle un sens, celui du progrès social ? Cela serait bien rassurant… Ou bien est-elle vouée à la répétition et, du coup, à une forme de gommage de toute spécificité historique ? Voilà les questions complexes que Douglas pose dans une oeuvre qui semblera un peu énigmatique au premier coup d’oeil.

Le silence des images,l’énergie de la révolte

L’oeuvre de Douglas semble nous mettre face au silence de l’image. Malgré l’expression populaire, elle est loin de valoir mille mots. C’est très clair dans le cas de ces images réalisées par Douglas, montrant chacune un moment d’une révolte de 2011. Que nous disent-elles sur les raisons profondes de ces soulèvements ? Pas grand-chose…

Les quatre grandes photos présentées au pavillon du Canada dans les Giardini reviennent sur ces événements en les mettant en scène. L’une nous montre le début du Printemps arabe, à Tunis, avenue Habib Bourguiba, un 23 janvier. On y voit une rue avec juste quelques personnes réunies, la police commençant à les cerner… Mais là encore, l’image semble limitée dans son pouvoir d’expression. Devant ces photos fabriquées de toutes pièces, créées par montage d’images montrant des acteurs engagés par Douglas afin de rejouer l’histoire, on a le sentiment que le travail de l’artiste est de nous montrer l’énigme qu’incarnent ces moments émancipateurs où la colère devient révolte et possiblement révolution.

Dans les deux vidéos que Douglas présente dans un deuxième lieu, le Magazzini del Sale no 5, il met en scène un dialogue entre des musiciens à Londres et au Caire. Ceux-ci s’expriment en utilisant le grime et le mahraganat, « de la musique de festival devenue simultanément populaire dans le monde arabe ». Le texte de présentation explique aussi que ces genres, « tous deux nés du mécontentement populaire, allaient littéralement devenir la bande-son de la révolte des jeunes ». Là encore, le spectateur sera dérouté.

Les paroles scandées par « les rappeuses londoniennes Lady Sanity et TrueMendous ainsi que par les artistes cairotes Raptor et Youssef Joker » sembleront énigmatiques à beaucoup de personnes… Mais très vite la musique et la scansion des mots suscitent une émotion chez le spectateur, qui prend rapidement le dessus. Et ce sont cette colère etcette énergie contagieuses qui ont fait que ces révoltes n’ont pas été que des feux de paille et qu’elles ont engendré des mouvements sociaux qui marqueront l’avenir. Pensons seulement à Black Lives Matter ou à Idle No More…

Voilà un travail qui évoquera les réflexions de Georges Didi-Huberman sur l’énergie des soulèvements, réflexions qui furent entre autres présentées lors d’une exposition à l’UQAM en 2018.

Douglas nous dit à quel point la photo et la vidéo qui documentent froidement l’histoire des révolutions ratent leur but. Les images trouvent leur force en mettant en scène cette histoire afin de la repenser, de l’expliquer, et surtout en trouvant des moyens plus sensibles, artistiques, d’en transmettre l’énergie exaltante.

Autres présences canadiennes À la Biennale de Venise, dans les Giardini et à l’Arsenal, d’autres artistes canadiens sont à l’affiche. On remarquera les oeuvres d’Elaine Cameron-Weir, de Jes Fan, d’Allison Katz, de Kapwani Kiwanga, de Gabrielle L’Hirondelle Hill, de Tau Lewis et de Shuvinai Ashoona (dont on dit uniquement qu’elle est née à Kinngait, au Nunavut). Il faut aussi signaler le travail remarquable de la galerie Art mûr qui, dans le nouveau centre culturel CREA à Venise, dans le quartier de Giudecca, a présenté l’exposition Terra Nova. Regard sur le présent et le futur. Cette expo, qui s’est achevée début juillet, rassemblait des oeuvres de Jannick Deslauriers, d’Eddy Firmin, de Karine Giboulo, de Jessica Houston, de Guillaume Lachapelle et de Nadia Myre. Un événement commissarié par Rhéal Lanthier et François St-Jacques.

2011 ≠ 1848 De Stan Douglas. Au pavillon du Canada, dans les Giardini, et au Magazzini del Sale no 5. Commissaire : Reid Shier. À Venise, jusqu’au 27 novembre.