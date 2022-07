Ouvrir le regard à la Biennale de Venise

La 59e édition de l’événement met en vedette les femmes artistes et les ramifications ignorées du surréalisme.

Plaisir des sens, découvertes et réflexions font de la 59e Biennale de Venise un événement aussi irrésistible que pertinent. Son coeur en est l’exposition thématique The Milk of Dreams, un titre emprunté à la peintre et autrice LeonoraCarrington (1917-2011) par la commissaire Cecilia Alemani. Elle l’a élue comme figure inspiratrice, jetant un regard féministe sur l’héritage du mouvement surréaliste, cette avant-garde artistique majeure du siècle dernier.

Au sein de « capsules temporelles », l’apport exceptionnel de cette édition, l’exposition nous convainc de son potentiel transformateur, voire subversif. À la source, il s’agissait d’ébranler « l’Homme de raison », de révéler l’inconscient et les pouvoirs de l’imaginaire, d’ébrécher l’ordre et ses normes qui gouvernent les subjectivités modernes.

En prélude, partout dans Venise, la signature visuelle de la Biennale conjugue le ton onirique des mots de Carrington à de mystérieux yeux, motifs puisés dans les oeuvres d’une autre, la Chilienne d’origine Cecilia Vicuña. Celle-ci a été honorée d’un prix pour sa carrière dans le cadre de l’événement, qui a gardé sa dimension compétitive, distribuant les Lions d’or et d’argent en amont de son ouverture tenue en avril.

Chez Vicuña, sur toile, des corps hybrides deviennent des organes de résistance politique tandis que l’artiste témoigne de la précarité de Venise dans une installation antimonumentale composée de débris trouvés dans la lagune. Les gros bateaux de croisière n’ont peut-être plus le droit de s’approcher de la Sérénissme depuis 2021, celle-ci s’enfonce néanmoins dans les eaux, preuve troublante d’un monde fragilisé.

Parcours maîtrisé

La veine surréaliste n’encourage pas le déni face aux réalités préoccupantes de notre époque, montre d’ailleurs l’événement, dans les textes scandés de Barbara Kruger ou dans l’imagerie crue bien qu’intimiste de Miriam Cahn, entre autres. Les scènes domestiques dessinées avec onirisme par Shuvinai Ashoona — du Nunavut, territoire que la Biennale ne relie pas au Canada — nous alertent à propos de la crise climatique, les yeux bien ouverts.

Si la doyenne des biennales d’art visuel, aussi la plus courue et la plus mondaine, constitue le phare incontesté de la création actuelle, il est désormais attendu qu’elle engage de front un examen critique de son occidentalocentrisme, de ses biais colonialistes persistants. De fait, Alemani regroupe plusieurs pratiques ancrées sur des savoirs et des traditions loin des canons habituels, invitant à revoir, au-delà des critères artistiques, nos rapports à la Terre et aux autres êtres vivants.

La pandémie a posé un défi de taille à la commissaire dans la sélection des oeuvres, en limitant ses déplacements. L’Italienne basée à New York, où elle dirige le programme d’art public du réputé High Line, a néanmoins fracassé les statistiques en rassemblant un peu plus de 200 artistes provenant de 58 pays, dont 180 n’ont jamais participé à l’exposition centrale de la Biennale. La grande majorité sont des femmes ou des personnes de genres non conformes, ce qui constitue l’autre fait notable de cette édition.

L’attention sur ces chiffres s’éclipse derrière le parcours fort maîtrisé de l’exposition, répartie sur les deux sites officiels de la Biennale, dans le pavillon central des Giardini et à la Corderie de l’Arsenal, où l’introduction est respectivement marquée par les oeuvres de Katharina Fritsch, autre lauréate d’un Lion d’or, et de Simone Leigh. Leurs sculptures affirment, triomphales, des figures riches en symboles matriarcaux.

Posthumanisme

La représentation du corps et de ses métamorphoses est l’un des sous-thèmes important de l’expo. La fluidité des identités se déploie, défiant les frontières, les catégories et leurs normes de race, de genre et de sexe, comme dans les peintures de Christina Quarles. Toujours pivot dans l’expérience du monde, le corps est ailleurs montré en fragments, dysfonctionnel ou en train de secréter, soulevant sourires et malaises, dans les oeuvres entre autres de Louise Bonnet, de Sara Enrico, de Paula Rego et de Raphaela Vogel. Dans sa mythologie personnelle aux vertus thérapeutiques, Ovartaci a peint et découpé des silhouettes graciles aux confins du non-humain.

Dans l’un et l’autre des sites, les conjonctions du corps avec les technologies font l’objet de plusieurs propositions stimulantes, dévoilant un imaginaire posthumain aussi prolifique que remarquable. Les sculptures de Marguerite Humeau et de Monira Al Qadiri se répondent dans l’espace avec leurs connotations futuristes, la première avec des algues et des matières plastiques tirées de l’océan, la seconde avec ses impressions 3D en lévitation, critiques de la pétroculture prisée au Koweït, où elle a grandi.

Plus loin, les tapisseries aux motifs imbriquant humain et machine de Zhenya Machneva et les automates dérisoires de Geumhyung Jeong valorisent la production artisanale et la culture du « faire soi-même » là où la technologie peut nous aliéner. Rares par ailleurs sont les vidéos, qui étaient légion dans les éditions passées. En contrepoint minimaliste et judicieux, l’oeuvre du Brésilien Luiz Roque fait voir un urubu en vol, parmi les tours d’une ville confinée. Au-dessus de nos têtes, c’est lui qui nous surveille avec insistance.

Dans le rétroviseur de Cecilia Alemani Cinq fascinantes « capsules temporelles » ponctuent l’exposition thématique de la Biennale, un enrichissement permis grâce au report d’un an de l’édition en raison de la pandémie. Brillant, le design de la firme Formafantasma différencie chacune des sections qui encapsulent et crée des liens inédits entre des oeuvres anciennes — dont celles de Carrington —, des documents et des artefacts révélant les ramifications d’un surréalisme bien à l’écart des canons masculins. Pour eux, entre autres, les femmes étaient des muses et leurs corps, des objets sexuels. Ces voyages dans le temps, sorte de contre-histoires salutaires, éclairent les pratiques récentes, dévoilent une sororité insoupçonnée autour de figures comme celles du cyborg et de la sorcière. Mieux reçues aujourd’hui, elles peuplaient les productions de maintes prédécesseures, à tort ignorées. S’ajoutent aussi des oeuvres dadaïstes et de l’école du Bauhaus, alors que des exemples de poésie concrète, de pratiques spirites et de prothèses fabriquées pour les mutilés de guerre favorisent d’autres lectures transversales. En appoint, un florilège d’essais théoriques avisés (de Rosi Braidotti, Ursula K. Le Guin et Donna J. Haraway, pour ne nommer qu’elles) renforcent les réflexions de cette édition, dont pour une fois le volumineux catalogue se fait la véritable voie d’approfondissement.

The Milk of Dreams Biennale de Venise, jusqu’au 27 novembre dans les Giardini et à l’Arsenal (Venise)