Trois questions à Olivier Bonnard

Olivier Bonnard, 32 ans, participe à la 10e édition du festival Mural à Montréal. Son oeuvre a pris forme sous l’objectif de Valérian Mazataud. On la trouve au 2-4, rue Sherbrooke Est.

Comment décririez-vous la murale que vous avez décidé de créer ?

J’ai voulu représenter une artère du corps humain pour faire référence à l’artère commerciale [le boulevard Saint-Laurent]. La Main, c’est une rue intense, où il se passe beaucoup de choses, je voulais montrer ça. […] J’ai tout repeint en blanc et fait quelque chose de minimaliste avec cette ligne, cette artère qui tranche l’immeuble d’un côté à l’autre. J’y ai mêlé mes recherches sur le plastique en ajoutant des ornementations en plastique recyclé bleu.

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

Comment êtes-vous devenu muraliste ?

Avant, je faisais du cinéma d’animation, ce qui a ouvert mon esprit créatif. Je faisais déjà de la peinture depuis mon plus jeune âge, et j’ai grandi avec un père qui faisait des murales dans notre maison, alors c’est venu naturellement. […] Mes voyages m’ont aussi beaucoup inspiré. J’ai découvert plus de folie dans certains designs, du brutalisme dans cette forme d’art, c’est super intéressant.

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

À quoi sert l’art urbain, selon vous ?

Les artistes ne font pas juste des murales figuratives et commerciales. Je crois qu’on a un rôle à jouer dans l’urbanisme et la revalorisation de l’espace, surtout quand on voit que l’architecture a failli à sa tâche ou que la société a abandonné des bâtiments. Par exemple, pour ma murale, j’ai donné beaucoup d’amour au bâtiment qu’on m’a attribué, comme si c’était le mien. J’ai sablé les moulures du toit, j’ai repeint le mur tout en blanc. Ce n’était pas juste une histoire de dessin pour moi. […] Faire de la murale, c’est aussi un beau moyen d’apporter une réflexion, de faire une critique sociale ou politique. Ce n’est pas juste faire un beau dessin pour Pinterest ou Instagram, selon moi.