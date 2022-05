Les chaines de production surréalistes de Mika Rottenberg

Les œuvres de Mika Rottenberg, que fait découvrir le Musée d’art contemporain de Montréal (MAC) dans une première exposition au Québec, offrent une critique aussi jouissive que malaisante de la productivité et de la marchandisation, de l’hypercapitalisme et de la mondialisation.

Ses installations vidéo donnent à voir des corps et des lieux qui, d’action en action, engendrent des chaînes de production absurdes et drolatiques. L’on ne sait trop, d’ailleurs, si les colorés protagonistes de ses œuvres souhaitent s’échapper de leur sempiternel manège. Avec sérieux dansNoNoseKnows (Artist Variant) (2015),l’artiste fétichiste Bunny Glamazon éternue à répétition, sécrétant des plats de pâtes tandis que, dessous, de réelles cultivatrices de perles manipulent les mollusques.

En habituée des événements d’envergure internationale, avec des présences fort remarquées, entre autres à la Biennale de Venise (2015) et à Skulptur Projekte à Münster (2017), l’artiste née à Buenos Aires (1976) qui vit et travaille à New York fait partie de ces globe-trotters très populaires. Mika Rottenberg rallie autant pour l’intelligence pointue de ses œuvres que pour leur capacité séductrice.

Il est donc heureux de voir son travail ici dans cette exposition que, toutefois, le MAC — en collaboration dans ce projet avec le Museum of Contemporary Art de Toronto — présente dans un format réduit. La pandémie et le déménagement temporaire du musée à Place Ville Marie ont eu raison des plans initiaux, des œuvres n’étant plus disponibles et l’espace se faisant rare.

Qu’à cela ne tienne pour l’artiste. « Je compose avec l’espace que l’on me donne », a-t-elle affirmé au Devoir quelques heures avant l’ouverture de son exposition. Elle sait justement en user avec brio, de l’espace, comme en témoigne le parcours de l’exposition dont le dépouillement étudié avantage la réception des vidéos qui, elles, sont exubérantes, sans dialogue ni histoire.

Traversées des espaces

« J’ai du mal avec les objets monumentaux », explique celle qui préfère filmer la matière là où elle se trouve à profusion, dans des lieux de tournage réels et fictifs, une fabrique de perles ou le gigantesque marché de Yiwu. Ainsi, en parallèle des vidéos, les sculptures de Rottenberg adoptent plutôt une échelle miniature, des fragments de corps artificiels, tels un doigt qui se dresse dans le mur et une bouche aux lèvres rouges qui s’ouvre, accueillant le regard tout en proximité du public.

Le caractère mystérieux des œuvres —des corps traités en objets et vice-versa — exprime une certaine filiation avec le surréalisme, revendiquée par l’artiste. Elle qualifie sa pratique de « surréalisme social », reconnaissant son intérêt pour une approche marxistedu matérialisme. La commissaire Lesley Johnstone, cheffe des expositions au MAC, aborde quant à elle son travail du point de vue du « néo-matérialisme » dont les théories prêtent à la matière un pouvoir d’agir. « En donnant à voir différentes interactions entre corps et machines, écrit-elle aussi dans l’opuscule, Rottenberg propose une allégorie de la marchandisation croissante de la vie biologique. »

Suivant les situations dépeintes dans les œuvres, les femmes racisées sont les premières concernées. Tout en troublant la reconnaissance des lieux, l’artiste situe en effet géographiquement les inégalités observées, par exemple en Asie et à la frontière entre le Mexique et les États-Unis dans Cosmic Generator (2017).

Par quelques fragments de décors astucieusement intégrés à l’exposition, l’artiste nous fait symboliquement voyager très loin. Un rideau de pacotilles accentue notre traversée physique vers un ailleurs qui, bien qu’improbable, se montre soudainement plus connecté à notre existence. De même pour cet espace où les perles sont entreposées, comme si le demi-sous-sol qui abrite le MAC en était déjà le repère caché.

Désordre affolant

Les connexions invisibles, entre les personnes et les choses, inspirent depuis longtemps l’artiste qui, pour structurer le désordre affolant de ces réseaux dévoilés, opte pour des formes géométriques. L’hexagone caractérise Spaghetti Blockchain (2019), la plus récente œuvre de l’expo, qui relie des images de la chanteuse de gorge Choduraa Tumat, de l’accélérateur de particules du CERN près de Genève et d’une étrange entreprise génératrice de RASM (réponse autonome sensorielle méridienne), en écho au phénomène popularisé par YouTube ces dernières années.

L’artiste s’y connaît en matière de stimuli auditifs, visuels et tactiles qu’elle suscite dans ses œuvres depuis le tournant des années 2000. Elle pousse l’exercice à son paroxysme dans la vidéo en mettant en scène des moulages de gélatine aux propriétés amusantes dont les couleurs trahissent l’artificialité. Jusqu’à ce que les masses tombent sur la plaque comme des œufs frits.

Rien n’est banal chez Mika Rottenberg et en même temps si, tant il s’agit des objets qui nous entourent et des gestes accomplis quotidiennement, sur une base choisie ou imposée. Les communications interpersonnelles, que la pandémie a rendues si précieuses avec l’isolement forcé, sont au cœur de son prochain film, Remote, un premier long métrage narratif toujours en production que le MAC promet de présenter l’automne venu.

Mika Rottenberg Commissaire : Lesley Johnstone. Au Musée d’art contemporain de Montréal jusqu’au 10 octobre.