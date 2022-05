Que présenteront les musées de Gatineau et d’Ottawa cet été?

Ce texte fait partie du cahier spécial Été des musées

Musée canadien de la guerre

Si, à l’échelle des nations, la Seconde Guerre mondiale a représenté un exercice froid de diplomatie internationale, les populations l’ont quant à elles vécue comme une expérience personnelle. Créée pour souligner le 75e anniversaire de la fin de ce conflit majeur, l’exposition Vies transformées réunit divers récits et 175 artefacts évocateurs, qui racontent comment la guerre a été vécue, à l’échelle humaine, au Canada et dans le monde.

Du parachutiste écrivant une dernière lettre avant d’être largué en zone dangereuse à la bomb girl qui s’est brûlée au travail, en passant par le prisonnier de guerre se tournant vers l’art pour réussir à endurer la souffrance, ou à l’adolescente canado-japonaise forcée de vivre à 600 km de chez elle… cette nouvelle exposition rappelle les répercussions directes de la Seconde Guerre mondiale sur la vie de Canadiennes et de Canadiens. Une expérience immersive au cœur de récits saisissants.

Jusqu’au 5 septembre 2022

Musée de l’agriculture et de l’alimentation du Canada

Visiter le musée de l’Agriculture et de l’alimentation du Canada, c’est vivre une incroyable aventure en plein air au cœur d’Ottawa. Situé sur un site patrimonial canadien, à quelques minutes de la colline du Parlement, le Musée de l’Agriculture et de l’alimentation du Canada est la seule ferme du monde exploitée au cœur d’une capitale. L’exposition interactive Les superhéros du sol, dès à présent disponible, permet aux visiteurs de découvrir le secret de la vie dans la terre et des sciences qui se cachent derrière l’agriculture durable.

À l’aide d’une imagerie ludique, une ligue de superhéros, dont Capitaine Argile, l’Insaisissable Taupe et Inspecteur Ver, aide les enfants et les adultes à comprendre pourquoi le sol est un élément si critique à la vie sur Terre.

Jusqu’au 1er août 2022

Musée de l’aviation et de l’espace du Canada

Le Musée de l’aviation et de l’espace du Canada s’intéresse particulièrement à l’histoire de l’aviation au Canada dans un contexte international — de ses débuts en 1909 jusqu’à nos jours. Au fur et à mesure que la contribution du Canada à l’aviation a évolué pour embrasser la technologie aérospatiale, le Musée a élargi sa mission et enrichi sa collection pour englober la navigation spatiale.

Avec l’exposition La santé dans l’espace. L’audace d’explorer, vous serez plongés au cœur de l’aventure orbitaire. Les visiteurs pourront écouter les témoignages personnels d’astronautes et voir de surprenants objets qui révèlent comment le Canada a contribué à approfondir les connaissances sur la santé en dehors de notre atmosphère. Les découvertes dans ce domaine seront essentielles à la réussite des futures expéditions dans l’espace lointain et pourraient aussi mener à de nouveaux traitements médicaux sur Terre.

Tout l’été

Musée des sciences et de la technologie du Canada

Rendez-vous au Musée des sciences et de la technologie du Canada ce printemps ou cet été pour découvrir l’histoire de l’innovation canadienne de façon immersive, éducative et amusante.

Le Musée offre 11 expositions captivantes accompagnées d’expériences d’apprentissage touche-à-tout, ainsi que de démonstrations scientifiques amusantes quotidiennes qui sauront certainement plaire à tous. L’exposition En pleine nature nous plonge au cœur de l’immensité du Canada. Venez découvrir comment la technologie des transports fut utilisée pour explorer les paysages naturels d’un océan à l’autre. Avion, train, bicyclette, le transport est littéralement mis à l’honneur.

Tout l’été

Musée canadien de l’histoire

Le Musée canadien de l’histoire constitue le joyau de la couronne des musées nationaux. Avec ses différentes expositions permanentes, venez découvrir l’histoire unique de notre pays. L’exposition emblématique du Musée, la salle de l’histoire canadienne, est l’exposition la plus vaste et la plus complète jamais conçue sur l’histoire du Canada.

Au contact d’artefacts et de récits, les visiteurs explorent des événements et des courants historiques, et vont à la rencontre des acteurs qui ont façonné ce pays et continuent de l’inspirer.

La Grande Galerie est le point de mire architectural du Musée avec son imposante collection intérieure de mâts totémiques, l’une des plus importantes au monde. Cette superbe galerie présente l’histoire et la culture des communautés autochtones de la côte ouest du Canada. La salle des Premiers Peuples met en évidence l’histoire, la diversité, la créativité, l’ingéniosité et la détermination des Premières Nations, des Métis et des Inuits du Canada.

La programmation s’enrichit aussi d’expositions temporaires, telles que Libertés sacrifiées qui explore la suspension des libertés civiles au Canada pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, ainsi que durant la crise d’Octobre 1970, offrant un nouvel éclairage sur la Loi et ses conséquences sur le pays et la population.

Une piqûre de rappel bienvenue en ces temps agités.

Jusqu’au 5 septembre 2022

Musée des beaux-arts du Canada

L’installation vidéo à trois canaux Vertigo Sea (2015), de John Akomfrah, est à la fois d’une beauté dévastatrice, déchirante et particulièrement opportune. Composée d’extraits de films et de programmes télévisés tirés principalement des archives de l’unité d’histoire naturelle de la BBC, ainsi que de mises en scène tournées par Akomfrah, l’œuvre mêle plusieurs récits dépeignant l’océan comme un lieu de terreur et de beauté. Vertigo Sea juxtapose des images puissantes de chasse à la baleine au large de Terre-Neuve, de chasse à l’ours polaire sur les glaces de l’Arctique, de bancs de poissons et de plancton étendus sur plusieurs kilomètres, ou encore des scènes montrant l’instinct prédateur des différentes formes de vie marine. Mais on trouve aussi des images de corps noirs alignés dans la cale d’un bateau négrier, de boat people vietnamiens, de prisonniers politiques jetés à la mer, et ces vues trop courantes de réfugiés entassés dans des embarcations de fortune.

Photo: Smoking Dogs Films et Lisson Gallery

Bon nombre de ces images nous sont familières. Nous pouvons établir leur contexte historique et géographique et nous en connaissons l’origine. Cependant, leur mise en proximité sans correspondance apparente sur trois écrans pendant les 48 minutes que dure l’œuvre crée un effet vertigineux.

À partir du 15 juillet 2022