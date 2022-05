Un été festif et coloré au musée Pointe-à-Callière

Ce texte fait partie du cahier spécial Été des musées

30 ans, ça se fête! Le musée Pointe-à-Callière célébrera cet anniversaire en grand avec une programmation intérieure et extérieure foisonnante et voyageuse.

Qui a dit que l’histoire, c’était ennuyeux ? Certainement pas les adeptes du musée Pointe-à-Callière, qui explore depuis 30 ans de multiples facettes de notre passé tangible et immémorial. Consacrée à ses débuts uniquement à l’histoire de Montréal, cette institution se déploie aujourd’hui à travers sept pavillons qui traitent aussi bien de notre patrimoine, comme l’histoire des quartiers montréalais, que de celui de grandes civilisations humaines, à l’image des Incas ou des reines d’Égypte.

« Nous organisons également de nombreuses activités rassembleuses et citoyennes », ajoute Katy Tari, directrice des collections, des programmes et des services aux publics du musée, qui compte bien nous émerveiller avec une programmation estivale riche et diversifiée.

De Montréal jusqu’au Valhalla

Afin de marquer d’une pierre blanche son 30e anniversaire et les 380 ans de Montréal, Pointe-à-Callière a décidé de rassembler 400 objets chouchous, parmi les milliers qu’il conserve, pour rendre hommage à cette métropole et aux moments marquants qui ont ponctué son histoire.

Constituée de meubles, vêtements, bijoux, jouets, outils, cartes, affiches, iconographies et livres mis en scène, l’exposition Coup de cœur ! Nos collections s’exposent nous propose jusqu’au 8 janvier 2023 de voyager à travers le temps et de tester nos connaissances. « Nous faisons des clins d’œil à Expo 67 et aux Jeux olympiques de 1976, mais aussi aux feux d’artifice qui ont accompagné l’ouverture du pont Victoria, ou encore aux grands magasins qui ont animé le centre-ville », indique Mme Tari. Elle invite d’ailleurs les visiteurs à se procurer la publication anniversaire accompagnant l’exposition, qui réunit pour l’occasion 30 événements et 30 activités culturelles.

Une seconde exposition temporaire devrait également séduire de nombreux visiteurs fascinés par l’histoire et la mythologie scandinaves. Présentée en grande première au Québec, la prestigieuse collection viking du Musée national du Danemark nous permettra de plonger jusqu’au 10 octobre dans l’univers de ce peuple qui frappe toujours notre imaginaire.

Articulée autour de quatre grands récits contés par le poète scandinave Thorvald, de 650 artefacts et d’une théâtralisation soignée, notamment avec des reconstitutions et des projections du jeu Assassin’s Creed Valhalla de Ubisoft Montréal, Vikings. Dragons des mers du Nord constituera une expérience immersive majeure dans le quotidien des Vikings de l’an 793 à l’an 1066, promet Mme Tari. « Cette exposition contribuera également, explique-t-elle, à démystifier la culture et l’histoire de ces farouches guerriers, qui étaient aussi des fermiers, des commerçants et de grands aventuriers. »

Une foule d’activités extérieures

La saison estivale 2022 du musée Pointe-à-Callière sera particulièrement animée hors des murs de l’institution. Jusqu’en octobre, un espace urbain piétonnisé sera d’ailleurs aménagé autour de l’édifice pour accueillir de nombreuses activités en lien avec l’histoire de Montréal et les expositions en cours.

À compter du 15 mai, l’exposition extérieure gratuite Un parlement sous vos pieds invitera les passants sur la place D’Youville à revisiter l’histoire de cet endroit, qui a hébergé le premier marché couvert de Montréal et le siège du Parlement au XIXe siècle.

Lors de cette même date, rendez-vous face au musée, où un arbre à souhaits de huit pieds de haut recueillera les vœux et les idées de tous les citoyens intéressés, en plus de voir un artiste à l’œuvre pour créer une grande murale au sol sur le thème de l’eau et de la navigation, faisant ainsi un pont entre le port de Montréal et l’exposition Vikings.

Ces derniers seront, en prime, au centre d’une vaste série d’animations familiales les dimanches, du 10 juillet au 21 août. Reconstitution d’un campement viking, contes et prestations théâtrales, démonstrations de combats et d’artisanat, ateliers d’armes et de tissage, jeux de société géants, photobooth en costumes : la civilisation scandinave sera à l’honneur sous toutes ses coutures.

Parallèlement, les midis-musique (les jeudis, du 7 juillet au 25 août), les activités entourant le Mois de l’archéologie en août, ainsi que le populaire Marché public du XVIIIe siècle de retour après deux ans d’absence, s’ajouteront au programme estival bien garni du musée Pointe-à-Callière. Une visite s’impose !