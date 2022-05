La Route des Arts du Richelieu, un circuit créatif

Ce texte fait partie du cahier spécial Culture Montérégie

Comment faire en sorte que les artistes et le grand public se rencontrent ? C’est la mission que s’est donnée La Route des Arts du Richelieu, qui fera sortir cet été les créateurs de leurs ateliers, en plus d’inviter le grand public à aller leur rendre visite chez eux.

L'idée d’un circuit d’ateliers d’artistes dans la Vallée-du-Richelieu pour célébrer la richesse artistique de Carignan à Saint-Ours a germé en 2015. Si, au départ, les producteurs du terroir faisaient partie du projet, depuis cinq ans, l’art est désormais au cœur de l’expérience.

« La Route des Arts est un vecteur artistique pour faire le pont entre les artistes et le grand public, explique la coordonnatrice, Caroline Turgeon. […] Nous organisons des événements, dont des portes ouvertes d’ateliers sur rendez-vous. Nous avons aussi créé un volet extérieur dans les parcs pour briser des barrières cet été. »

Cette année, les rendez-vous dans les ateliers seront possibles au début et à la fin de la saison estivale, soit en juin et en septembre. Entre les deux, des événements festifs se déroulant dans des parcs feront connaître le travail des artistes et des artisans à des gens qui n’oseraient peut-être pas pénétrer dans les lieux de création.

« C’est pour créer des occasions, pour que les gens puissent se rencontrer, explique Mme Turgeon. L’art c’est une question de coup de cœur. Rencontrer un artiste et voir ce qu’il produit nous amènera à vouloir en savoir plus. C’est pour briser la glace. »

« Nous travaillons beaucoup avec le rayonnement régional, poursuit Caroline Turgeon. Nous voulons faire resplendir les artistes de nos communautés et pouvoir les présenter dans leur milieu. Les faire connaître à leurs voisins. Parfois nous cherchons un cadeau, mais nous ne savons pas qu’il se trouve peut-être chez l’un de nos voisins. »

À plus long terme, la coordonnatrice espère voir les événements se multiplier sur l’ensemble du territoire et pendant toute l’année.

Dates à retenir • Visites d’ateliers : les 11-12 juin et les 10-11 septembre. • La Route en tournée : Beloeil le 4 juin, Carignan le 9 juillet, Saint-Basile-le-Grand le 6 août, Saint-Marc-sur-Richelieu le 14 août, et Saint-Denis-sur-Richelieu le 27 août. • Expositions collectives : du 1er juin au 17 juillet à la Maison de la culture Villebon, et du 27 août au 9 octobre à la Maison nationale des Patriotes.