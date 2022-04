Les frontières et l'eau à l'honneur à la Toronto Biennial of Art

Susan Schuppli. Dans cette biennale, plus rassembleuse et festive qu’incriminante ou accablante, Susan Schuppli fait bande à part. Et frappe fort avec son projet sur le thème de la glace, Learning from Ice. Si ses vidéos qui témoignent de l’inquiétante fonte des glaces sont plutôt inoffensives, ses enquêtes sur les cas non résolus de violations des droits de la personne (l’ensemble Cold Cases) donnent froid dans le dos. Un tableau cartographique et chronologique (réalisé avec Forensic Architecture, collectif exposé au MAC), des références littéraires et d’autres vidéos documentent des récits que l’artiste d’Ottawa associe à une instrumentalisation politique du climat. Un site Web recense ces abus. Au 5, Lower Jarvis Street.

Nadia Belerique. Parmi les propositions littéralement liées à la thématique de l’eau, HOLDINGS, de la Torontoise Nadia Belerique, est la plus spectaculaire. L’installation se compose d’une trentaine de barils, disposés de manière pyramidale. À l’intérieur de chaque contenant, de petits théâtres en divers matériaux invitent à ce qu’on s’y attarde en prenant toutes sortes de positions. L’ensemble évoque le transport maritime d’effets personnels ou, plus sombre, la traversée clandestine de fugitifs, voire le dernier recours en termes d’abri. La relation au territoire et à l’habitat établit, encore, la division de classes. Au 72, Perth Avenue.

Andrea Carlson.En deux oeuvres (un ensemble de 28 colonnes en bois et un carrelage de dessins à l’acrylique, à l’huile, à la gouache, à l’encre, aux crayons de couleur…), Andrea Carlson couvre très large. Entre sa schématique installation sculpturale et ses luxuriants panneaux muraux, il y a tout un monde. Dans les deux cas, pourtant, il s’agit de représentations de paysages nées d’un audacieux travail de perspective et d’occupation de l’espace. L’artiste ojibwée, basée à Chicago, sculpte et dessine avec l’intention de nous submerger dans un tourbillon de récits, loin d’une histoire officielle trop peu inclusive. Au 72, Perth Avenue.