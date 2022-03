Marshall McLuhan, inépuisable inspiration

L’exposition patrimoniale Fonderie Darling. 20 ans + 1 siècle vient sonder la mémoire du site industriel où le centre d’arts visuels a ouvert ses portes en 2002, dans les traces de la compagnie de fonte Darling Bros. Ltd, active entre 1888 et 1991. La directrice Caroline Andrieux répond aux questions du Devoir.

En quoi se particularise la forme de l’exposition ?

Présentée sous la forme d’une vitrine didactique interactive, l’exposition se déploie sur toute l’année et s’organise en trois volets distincts, selon trois périodes historiques : « 1888-1938. Fondations » ; « 1939-1959. La guerre et ses suites » ; « 1961-1991. Du déclin aux transformations ». L’exposition est conçue de façon à partager (ou à prolonger) cette mémoire, et le public est invité à suivre et à s’approprier le matériel historique en collectant l’ensemble des cartes informatives intégrées à même le dispositif et qui pourront être assemblées sous la forme d’un livret au terme du cycle d’exposition.

Dans les histoires conjuguées de la fonderie et du centre d’arts visuels, quelles sont les retombées du patrimoine industriel sur la création actuelle ?

Je ne peux m’empêcher de penser aux oeuvres de Sylvia Safdie, dont Gina, qui ont été réalisées à la Fonderie Darling encore en activité industrielle et qui font magnifiquement le lien entre les deux activités.

Je crois que c’est surtout d’un point de vue de l’architecture que la fusion entre les deux domaines se fait le mieux. Les artistes bénéficient d’espaces volumineux, lumineux et inspirants pour créer, produire et présenter leur travail. Le public s’immerge dans ces bâtiments hors normes qui subliment les oeuvres et procurent une expérience esthétique unique.

Il y a aussi la continuité de fonction dans la conception et la production qui est substantielle. Les volumes industriels du lieu invitent les artistes à réfléchir leurs pratiques autrement et à créer des oeuvres in situ, souvent à plus grande échelle qu’à l’habitude.

Que laisse présager cette exposition pour l’avenir de la Fonderie Darling ?

Nous souhaitons que la Fonderie Darling traverse les siècles, si possible en tant que centre d’arts visuels. D’ailleurs, Quartier Éphémère, l’organisme gestionnaire du lieu, vient tout juste de déposer une demande de classement patrimonial auprès du MCCQ, en mettant en avant la valeur historique de ce petit complexe industriel qui a été préservé dans son intégrité maximale de l’extérieur comme de l’intérieur, ainsi que tous les artefacts que l’organisme s’est donné du mal à collecter et à conserver depuis plus de 20 ans.