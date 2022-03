Les arts visuels au FIFA

Restituer ? L’Afrique en quête de ses chefs-d’oeuvre​. Si vous doutez encore de la pertinence de restituer les oeuvres d’art africain à leur pays d’origine, il faut voir ce documentaire de Nora Philippe. Bronzes du Bénin, trésors royaux d’Abomey… « Des centaines de milliers d’oeuvres et d’objets africains vivent aujourd’hui dans nos musées en Occident », précise le film. Un pillage qui s’est principalement fait lors des invasions coloniales. Un film coup-de-poing. Au cinéma du Musée le 25 mars.

Le musée et le milliardaire anticonformiste. « Money Creates Taste », écrivait sarcastiquement dans les années 1990 l’artiste Jenny Holzer dans l’un de ses célèbres truismes. Avec l’explosion des prix des oeuvres sur un marché de l’art délirant, spéculatif et valorisant souvent le médiocre, les musées seront-ils soumis au bon — et surtout au mauvais — goût de collectionneurs hyperfriqués ? C’est ce que le film d’Olivier Lemaire nous laissera comme impression. On y suit l’évolution du nouveau musée Bourse de commerce / Pinault collection à Paris en 2021, conçu par l’architecte Tadao Ando. Le meilleur y côtoie le pire. Au Centre canadien d’architecture le 27 mars.

Still Max. Depuis près de 50 ans, Max Dean a réalisé des performances, des installations, des vidéos d’art, des photographies, des oeuvres interactives ayant marqué l’histoire de l’art du Canada. Sa Chaise robotique qui se démembre et se reconstruit seule est une oeuvre majeure. Ce film de Katherine Knight parle avant tout de son travail récent, mais fait des liens entre sa création et sa vie personnelle, en particulier avec sa manière d’aborder artistiquement son cancer de la prostate. Au Centre canadien d’architecture le 19 mars.

FIFA expérimental. La commissaire Nicole Gingras a sélectionné sept films expérimentaux réalisés par Charlotte Clermont, Nayla Dabaji, Guillaume Vallée… On y remarquera International Dawn Chorus Day (2021), de John Greyson, où des oiseaux dialoguent lors d’une rencontre vidéo en ligne. Célébration de la liberté alors que les humains étaient isolés pour cause de COVID-19 ? Bien plus que cela. Les oiseaux y parlent en fait du cinéaste Shady Habash, mort dans une prison en Égypte, ainsi que de l’écrivaine et activiste Sarah Hegazi, elle aussi emprisonnée et torturée dans ce même pays. Au théâtre Outremont le 17 mars.

Joan Mitchell. Une femme dans l’abstraction. Elle fut l’un des plus grands artistes abstraits du XXe siècle. Cet énoncé qui ne correspond pas aux règles de l’écriture inclusive respecte le désir de Mitchell, qui ne voulait pas être réduite au ghetto des « femmes artistes ». Dans les années 1950, il y avait des critiques qui osaient prétendre que les femmes ne pouvaient pas peindre. Et les galeries de l’époque ne prenaient pas plus que deux femmes dans le groupe d’artistes qu’elles défendaient. « C’était leur quota », de dire Mitchell dans ce film de Stéphane Ghez. Au cinéma du Musée le 26 mars.