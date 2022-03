Plongée dans l’histoire et l’archéologie fascinantes de la métropole

Ce texte fait partie du cahier spécial Musées

Au musée Pointe-à-Callière, situé sur le site de la fondation de Montréal, les expositions permanentes plongent les visiteurs dans l’histoire et l’archéologie fascinantes de la métropole.

À l’Éperon, le bâtiment d’accueil du musée, on commence notre visite avec Montréal au cœur des échanges. L’exposition retrace les débuts de la présence humaine sur le site de la Pointe-à-Callière grâce à ses 150 artefacts organisés en une séquence narrative de sept zones. La sélection d’objets qu’on nous propose a été renouvelée en mai dernier, dans le cadre de l’actualisation constante de la recherche historique qui vient enrichir le contenu, selon la directrice générale, Anne Élisabeth Thibault. « Dans les 15 dernières années, on a aussi beaucoup étendu notre réseau de contacts avec les différentes communautés à Montréal, donc on a pu les inclure dans la réalisation du scénario, explique-t-elle. C’est une fabuleuse exposition, car elle donne la parole aux trois grandes nations autochtones qui sont à Montréal. »

Que ce soit en foulant le premier cimetière de Ville-Marie, qui date de 1642, ou en découvrant des objets tirés de fouilles archéologiques qui dévoilent la présence de chasseurs-cueilleurs il y a 4500 ans, on marche littéralement à travers le passé. « Ce qu’il y a de particulier dans le fait qu’on soit un musée de site, donc un musée avec des vestiges, c’est le fait de marcher là où des gens ont littéralement habité, déclare Anne Élisabeth Thibault. Il y a un petit frisson derrière l’histoire que l’on raconte. »

Au commencement

On poursuit la visite avec le Collecteur de mémoire, cet égout patrimonial considéré comme le premier égout collecteur en Amérique du Nord. Dévoilée en 2017, la mise en valeur de ce vestige construit entre 1832 et 1838 a été réalisée par Moment Factory. L’expérience immersive qui en découle donne à ce passage souterrain une aura remplie de mystère. « Il est fait de briques, mais il est dans un état absolument remarquable, précise Mme Thibault. On y a aménagé une installation lumineuse, car on voyait l’importance de l’animer pour les gens puissent s’y sentir bien. »

C’est ce chemin de 110 mètres que l’on doit traverser pour se rendre à l’exposition Ici a été fondée Montréal, lancée aussi en 2017 pour le 375e anniversaire de fondation de la ville et qui a marqué l’ouverture du septième pavillon du musée : le Fort de Ville-Marie–Pavillon Québecor. « On y retrace l’arrivée des Européens en 1642, leurs défis et les rencontres qu’ils ont faites. » Deux cents artefacts permettent aux visiteurs de s’imaginer la vie dans ce premier fort où Paul Chomedey de Maisonneuve, Jeanne Mance et les Premiers Montréalistes ont élu domicile. Plus tard, ce fort deviendra le domaine Callière, scène de la Grande Paix de Montréal, événement majeur ayant mené à la signature d’un traité de paix avec une trentaine de nations autochtones. Une verrière panoramique illustrant ce moment se trouve dans l’exposition Montréal au cœur des échanges. « Tout au long de la visite, on peut faire des liens avec ce qu’on vient de voir d’une exposition à l’autre. On essaie de garder les gens dans une trame historique. »

Pour sa part, Les bâtisseurs de Montréal, une autre exposition commémorative située dans le secteur Place du marché, s’attarde sur des événements chronologiques méconnus, mais fait également le portrait de familles montréalaises ainsi que des vagues successives d’immigration. « On comprend que l’histoire de Montréal, c’est une histoire d’immigration, relève Anne Élisabeth Thibault. Le port de Montréal était à son époque le plus grand port d’Amérique du Nord. Il devient une plaque tournante de l’économie du continent. » D’ailleurs, une mosaïque d’objets culturels d’origines diverses est présentée à la fin du parcours.

Détour par une caverne d’Ali Baba

Le musée Pointe-à-Callière entame sa trentième année d’existence avec une exposition qui révèle bon nombre de trésors de ses collections ethnographiques moins connues du public, formées d’environ 40 000 pièces. Coup de cœur ! Les collections s’exposent met en valeur 400 d’entre elles, symboles de différentes facettes de la vie montréalaise. « On présente différents thèmes qui illustrent Montréal à travers son passé. On comprend qu’avec des objets parfois récents, comme le téléphone cellulaire, on peut avoir un regard historique. On comprend aussi à quel point plus le temps avance, plus le monde change vite, certains objets perdant rapidement leur utilité. » La scénographie de l’exposition emprunte beaucoup au théâtre. En effet, on pénètre dans un espace renfermant de multiples boîtes et donc de multiples histoires.