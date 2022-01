Décès de René Gagnon, le peintre du Nord

Le Québec a perdu cette fin de semaine l’un de ses plus grands artistes. René Gagnon, « le peintre du Nord », est décédé samedi à 93 ans dans sa résidence perchée dans les hauteurs du fjord du Saguenay.

À coups de spatules, René Gagnon a peint durant 70 ans les épinettes noires, les petites montagnes rondes de la chaîne laurentienne et les grands espaces qui caractérisent le Québec.

« René, c’est le Québec. Les tableaux de René représentent le Québec profond, illustre la conjointe du défunt, Claire-Hélène Hovington. C’est la forêt du Québec, les paysages du Québec, les lacs du Québec, les épinettes, les pins, les arbres. »

Les centaines d’œuvres de René Gagnon se retrouvent dans les galeries de collectionneurs en Chine, en Angleterre, en Australie, au Canada anglais. « Vraiment partout », de dire le directeur de la Galerie d’art René Gagnon, Marc Durand.

C’est pourtant dans le secret de la forêt boréale que l’inspiration lui venait le plus intensément, relate sa femme. « Moi, je partais chasser, et René peignait dans le camp de chasse. Parce que René n’est pas un chasseur, il est un chasseur d’images. »

Sa technique de peinture à la spatule, « au couteau » comme on dit en France, en fait un véritable artiste à part. « L’art de René Gagnon, c’est un art de pression. Essayer de copier du René Gagnon, ce n’est pas facile », assure M. Durand.

L’utilisation de peintures au plomb dans ses toiles a d’ailleurs miné sa santé. « Pour ses plans d’eau, il étirait la peinture avec ses doigts. Il y a eu une accumulation de particules de plomb dans sa peau et son sang, explique-t-il. […] Sans entrer dans les détails, il est décédé du cancer. »

Indépendant

René Gagnon a de tout temps été accroché à son indépendance. Autodidacte, il s’initie d’abord à l’art par son oncle, un jésuite négociant d’art. Il rencontre par cet intermédiaire des grands de l’époque, de la trempe de Marc-Aurèle Fortin. « Quand René a commencé à peindre, cet oncle-là à commencer à lui dire quoi faire. René n’a jamais accepté », relate Marc Durand.

Se mettre en porte-à-faux du clergé l’exclut alors des cercles prestigieux et des « cliques d’art ». Peu importe, René Gagnon prospère tout de même. « Au début des années 1950, il venait à Montréal et dormait sur des bancs de parcs. Un peu plus tard, il prenait des annuaires de téléphone et appelait des médecins et des avocats pour essayer de faire décoller ses choses », ajoute M. Durand.

Toujours proche du territoire québécois, il saura flairer la bonne affaire et gagnera finalement très bien sa vie. C’est ainsi qu’à la fin des années 1960, il se rend sur le chantier de Manic-5 pour y vendre quelques tableaux aux ingénieurs sur place.

Lorsque son nom commence à circuler, il opte encore une fois pour l’indépendance pour se faire valoir. Son modus operandi consistait à quitter quelques jours son Saguenay adoré pour se rendre à Montréal. Il y louait une chambre d’hôtel, puis y accrochait ses tableaux. Ensuite, il se rendait dans des restaurants ou des clubs où il trouvait des connaissances, ramenait ces gens à son hôtel et vendait directement ses tableaux, sans intermédiaire.

Son indépendance ne se reflète pas que dans ses œuvres. Il a construit sa propre demeure à partir de son territoire, souligne sa femme. « Notre maison a été construite avec le bois de nos terres. On avait un petit moulin à scie portatif. Tous les travaux de pierre, les foyers et tout, ç’a tout été fait avec la pierre des montagnes. C’était un artisan, un être spécial. »

La voix enrouée, Mme Hovington note qu’il a lui-même bâti son petit musée personnel, à proximité de sa maison. « Il a bâti son pavillon là, avec tous ses tableaux. On allait y prendre un petit apéro le soir. René disait : “C’est moi qui ai peint ça. Je suis peut-être un grand peintre en fin de compte.” »

Photo: Le Devoir