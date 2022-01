Sur le radar: trois questions à Zinnia Naqvi

L’artiste présente l’exposition Yours to Discover à la galerie Pierre-François Ouellette Art contemporain. Dans cette expo, dont le titre reprend le slogan des plaques d’immatriculation de l’Ontario, Naqvi se penche sur des photos que ses parents immigrés faisaient dans des lieux symboliquement marquants.

Quels sont les idéaux incarnés dans ces lieux touristiques ontariens que vos parents visitèrent dans les années 1980 ?

Dans cette série, j’ai interrogé des photos prises dans trois sites. À la Tour du CN, ma famille a appris que le Canada progressait économiquement et offrait de nouvelles perspectives aux immigrants. Aux chutes Niagara, on leur a enseigné l’idée que le paysage peut être « indomptable » et majestueux. Aux Cullen Gardens and Miniature Village, à Whitby, ils ont appris à quoi les communautés canadiennes sont censées ressembler.

Pourquoi vos parents aimaient-ils tant ces lieux ?

Mon père se plaît à dire qu’il aime vivre dans chaque pays « comme s’il était un touriste ». Mes parents aiment toujours explorer et découvrir de nouvelles choses dans les régions où ils vivent. C’est ma propre perception en tant qu’adulte qui est plus critique… J’essaie de remettre en question ce que nous sommes « censés » apprendre de ces sites. Qui choisit ce qu’est un site important et quelles questions ne sommes-nous pas censés poser à leur sujet ?

Pourquoi accordez-vous autant de place aux jouets et aux jeux de société dans vos images ?

Les jeux de société, comme les sites touristiques, incarnent des idéologies qui semblent innocentes, souvent destinées aux enfants, mais qui ont une signification politique profonde. Monopoly traite de la notion de propriété et de la capitalisation sur de grandes portions de terres. Le jeu [Les colons de] Catan consiste à voyager vers une nouvelle terre et à exploiter les ressources disponibles. Jenga consiste à retirer les bonnes pièces pour atteindre son potentiel le plus élevé. Ces stratégies sont les mêmes que celles que les immigrants et ma propre famille ont mises en place en venant au Canada afin de trouver une stabilité économique.

Yours to Discover De Zinnia Naqvi. À la galerie Pierre-François Ouellette Art contemporain, jusqu’au 19 février.