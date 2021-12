Un don historique d’oeuvres pour le futur Espace Riopelle

C’est finalement la ville de Québec qui héritera du futur musée Riopelle, orchestré par la Fondation du même nom. L’Espace Riopelle nichera dans un nouveau pavillon, construit sur mesure, au Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ). Le MBNAQ héritera ainsi d’un don d’œuvres sans égal dans l’histoire de la philanthropie québécoise, et même canadienne, d’une soixantaine de Riopelle, d’une valeur d’au moins 120 millions de dollars.

Après avoir été abandonné par le Musée des beaux-arts de Montréal, après avoir reluqué une possible installation dans la patrimoniale Bibliothèque Saint-Sulpice dans la métropole, le futur Espace Riopelle se construira à Québec. Le premier ministre François Legault et la ministre de la Culture Nathalie Roy ont annoncé un investissement de 20 millions de dollars pour la réalisation du projet lors d’une conférence de presse au MNBAQ jeudi matin.

Le cœur de ce futur musée, qui restera après les célébrations en 2023 du centenaire du peintre automatiste Jean-Paul Riopelle, se construira autour du don majeur que font collectivement les collectionneurs Michael J. Audain, André Desmarais, France Chrétien Desmarais, Pierre Lassonde et Yseult Riopelle.

S’y trouveront un Bestiaire (1989), Les Girouettes en folie – la nuit – le jour (1984), un Défilé de 1950 et un Iceberg numéro III de 1971, entre autres. L’homme d’affaires et collectionneur Pierre Lassonde laissera pour sa part tous ses Riopelle, « sauf trois, un pour chacun de mes enfants. » Son premier tableau de l’artiste fut acquis dans les années 1980.

Redonner ces œuvres éternelles

« Ces œuvres d’art en définitive, on ne les possède jamais quand on collectionne, a-t-il confié au Devoir. On en est seulement gardien temporaire, pour un, cinq ou 20 ans, car ce sont des œuvres éternelles. Les redonner, pour que le grand public puisse en profiter autant que moi j’ai profité de les voir quand elles étaient chez-moi, c’est la chose à faire. »

Le nombre d’œuvres total de Riopelle qui sera légué est encore en cours de discussions, mais on sait déjà qu’il y en aura plus de 60, pour une valeur d’au moins 120 millions de dollars. De plus, ces philanthropes doublent la mise du gouvernement Legault en ajoutant 20 millions de dollars pour la construction du nouveau pavillon. Un appel de projet aux architectes internationaux sera d’ailleurs prochainement lancé, pour trouver le maître d’œuvre de ce nouveau pavillon, dont le coût est estimé à 42, 1 millions de dollars, selon ce qu’a appris Le Devoir.

La Fondation du MNBAQ complétera le budget, offrant 2,5 millions de dollars pour la mise en valeur de l’œuvre phare de la collection Riopelle du Musée, L’Hommage à Rosa Luxemburg (1992).

D’autres détails suivront.