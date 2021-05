«NSPSLL!»: par tous les sens

Depuis qu’il a élu domicile dans la rue Rachel, en 2016, le galeriste Pierre-François Ouellette ne manque pas une occasion d’exploiter sa vitrine. Ces jours-ci, il est possible de l’apercevoir depuis l’extérieur sautillant dans l’installation de Ludovic Boney NSPSLL ! (pour « Ne sautez pas sur les lits »). L’œuvre renaît pour une troisième fois, reconfigurée sur mesure pour l’espace de la galerie. « L’invitation faite à Ludovic, explique le galeriste, découle de mon envie de proposer aux visiteurs une expérience aux antipodes de la relation devant nos écrans que nous avons entretenue presque exclusivement avec les arts visuels depuis un an. »

Et comment ! L’œuvre propose de parcourir un sentier de matelas pour traverser une forêt truffée d’artifices évoquant des activités humaines dans la nature : scène de chasse à l’oie, tubulure acéricole, ostréiculture ou autres formes de pêche prennent vie sous une canopée de pacotille. Plus connu pour ses œuvres monumentales d’art public, Boney présente ici, avec l’aide de la scénographe Julie Lévesque, une installation immersive robuste et fragile, à l’exemple d’une nature qui reprend ses droits sur un site dévasté ou qui est mise en péril par la pollution du plastique.

Sous vos pas, l’installation anime des objets et enclenche un joyeux tintamarre. « Ludique, l’œuvre fait appel à tous nos sens. J’en ressens comme beaucoup d’entre nous le besoin », dit encore le galeriste, qui offre à sa façon un remède à la langueur ambiante.