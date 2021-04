Le Musée d’art contemporain de Montréal s’installe temporairement à Place Ville Marie

Le Musée d’art contemporain de Montréal (MAC) installera ses pénates à Place Ville Marie pour toute la durée des travaux de transformation de l’établissement, qui débuteront l’été prochain et s’échelonneront jusqu’en 2024.

La direction du MAC et Ivanhoé Cambridge, propriétaire de Place Ville Marie, en ont fait l’annonce par voie de communiqué jeudi matin. Ce déménagement temporaire permettra ainsi au MAC de continuer ses activités non loin de la place des Festivals malgré les travaux et de garder un lien avec ses membres et ses visiteurs. Le musée prévoit d’offrir « une programmation artistique, éducative et événementielle à compter de la fin de l’année 2021 » à Place Ville Marie, précise-t-on.

« En plus d’être un lieu à l’architecture historique, parfaitement situé et offrant les espaces nécessaires pour nous permettre de poursuivre nos activités, il y a quelque chose de symbolique à être présent là où tout a commencé pour le MAC. C’est un retour aux sources en attendant d’amorcer la prochaine grande page de son histoire », a déclaré John Zeppetelli, directeur général et conservateur en chef du MAC.

C’est en effet un bond dans le temps pour le MAC, puisque Place Ville Marie a été son premier lieu de diffusion, en 1965, dans le cadre d’une exposition rétrospective sur l’artiste français Georges Rouault, mort en 1958.

Les travaux majeurs qui seront réalisés au MAC dans les prochaines années ont pour but d’augmenter les espaces consacrés aux expositions et d’offrir un plus grand éventail d’activités éducatives aux visiteurs.