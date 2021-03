L’Afrique célébrée à la Casa Bianca

Faut-il rendre aux pays africains les oeuvres spoliées par l’Occident ?

Oui, mais à une seule condition : si on n’a pas à négocier les conditions de retour de ces oeuvres. On ne discute pas des modalités de la restitution d’un objet volé. Je ne débattrais pas du retour d’une montre dérobée avec un voleur qui me demanderait si je vais bien m’en occuper… C’est pourtant le discours trop souvent tenu en Occident à propos des oeuvres africaines.

Le musée tue-t-il l’oeuvre en l’exposant, en la déconnectant des liens sociaux qui ont prévalu à sa création ?

Oui et non. Oui, parce qu’il le déconnecte sans autorisation de son lieu d’origine. Mais en même temps, il lui ajoute un autre discours. Est-il plus intéressant ? Arrive-t-il à me convaincre ? Peut-être pas. Dans le cas de l’art africain, je crois que si des institutions africaines avaient pu travailler avec les musées occidentaux sur le discours entourant la présentation de ces oeuvres, cela aurait constitué un rapport plus riche et plus intelligent.

Pourquoi cette expo prend-elle cette forme qui pourra sembler proche du canular ?

Les gens pourront le croire, mais ce n’est pas un canular. En prenant les codes de présentation du musée, codes que les gens connaissent très bien, j’offre au public un sentiment de sécurité. Cela me donne la possibilité d’introduire auprès du visiteur une nouvelle narration sans que celui-ci se sente menacé. Mais cette nouvelle narration va finalement le mettre dans une situation inconfortable qui va l’obliger à réfléchir. C’est une expo « attrape-nigaud », un simulacre trompeur et révélateur. Ce musée incarne une fiction digne de la réalité et une réalité digne d’une fiction ! Une structure où j’ai le pouvoir de décision par rapport à ces objets qui, en fait, m’appartiennent totalement.