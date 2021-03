Montant record pour un tableau de Banksy

Un tableau de l’artiste britannique Banksy mettant les soignants à l’honneur s’est arraché aux enchères mardi à Londres à 16,75 millions de livres (28,5 millions de dollars canadiens), un montant record pour l’artiste qui sera reversé au service de santé britannique.

Initialement estimée entre 2,5 et 3,5 millions de livres (4,3 et 5,9 millions de dollars canadiens), cette œuvre en noir et blanc intitulée Game Changer (« Voilà qui a changé la donne ») a finalement été adjugée chez Christie’s plus de quatre fois plus cher, dépassant de loin le record précédent de Banksy, dont la toile Le parlement des singes s’était vendu en 2019 à 9,9 millions de livres (17 millions de dollars canadiens au taux actuel).

D’autres détails suivront.