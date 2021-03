«Moving Through Time and Space»: Tomas l'incrédule

Pour rendre encore plus accessible cette exposition au public, le centre Dazibao a mis en place une viewing room. Dans cette salle virtuelle, le visiteur aura accès à diverses vidéos, certaines en permanence, dont Lots 15 & 21 (2016), mais aussi à d’autres durant quelques jours à la fois. Jusqu’au 15 mars, vous pourrez regarder 1000 SECONDS : Five permutations on the theme of the last 200 seconds before 7 h 30 am, July 1916, the First Battle of the Somme (1974), puis suivra Portage (2004-2007). Cette salle permettra en plus de lire des textes du commissaire et théoricien qu’il fut aussi. L’amateur d’art pourra aussi parcourir l’oeuvre de David Tomas sur son site Internet.