Le centre Oboro lui avait consacré une rétrospective il y a déjà plus de 10 ans… Revoilà présenté son travail, mais accompagné d’œuvres de celle qui fut alors sa compagne. Lors d’un voyage de création, de septembre 1976 à mai 1977 en Californie, Colin Campbell et Lisa Steele réalisèrent toute une série de vidéos, présentées au centre de l’image contemporaine Vox ces jours-ci. Mais oubliez l’idée d’une Californie aussi déjantée que leurs œuvres… Les deux artistes nous renvoient l’image d’une Amérique qui ignore sa propre étrangeté et dont ils offrent une parodie décapante en se servant de modèles de femmes dans des films ou soap operas à la télé. Une création queer avant la lettre, montrant un Campbell travesti et une Steele elle aussi costumée… Il semblerait que nous ayons arboré des masques bien avant la pandémie.

Une expo de vidéos, parfois longues, qu’il faudra regarder assis sur de petits tabourets en tissu sans dossier et sans qu’il y ait aucune traduction de ces œuvres ou même des textes en vitrine en anglais… Mais cela ne doit pas gâcher le plaisir que ces œuvres vous procureront. Un corpus exceptionnel.