Réalité virtuelle sur demande

Vous aimez les chevaux ? Invitez-en dans votre salon. Vous préférez faire l’expérience d’un voyage spirituel d’ayahuasca ? C’est ce que propose, entre autres, la nouvelle programmation de VR to go, organisée par le Centre Phi pour faire face à la pandémie depuis le mois d’avril dernier.

Pour s’adapter au confinement, le Centre Phi a en effet entrepris de livrer des casques Oculus GO d’écoute de réalité virtuelle à domicile, permettant aux usagers de plonger dans la réalité virtuelle d’une sélection de neuf courts métrages. Dans le casque que l’on coiffe après l’avoir chargé, on peut voir défiler, en trois dimensions, les imaginaires déployés par les concepteurs. Quarante-huit heures plus tard, un livreur revient chez vous recueillir le casque. C’est une bonne occasion pour les néophytes de s’initier à la réalité virtuelle. Plusieurs des films de la programmation ont par ailleurs déjà été présentés lors d’expositions au centre Phi.

Dans cette programmation, regroupée sous le thème « Récits imaginaires », on trouve donc des chevaux, qui paraissent tout à côté de nous, dans le film Ex Anima, réalisé par Bartabas et Pierre Zandrowicz, ou la représentation d’un voyage d’ayahuasca dans Ayahuasca, réalisé par Jan Kounen.

Mais la pièce maîtresse de cette programmation est sans aucun doute Battlescar, qui se déploie en trois épisodes soigneusement polis par lesréalisateurs Nico Casavecchia et Martin Allais. Battlescar est un film d’animation racontant l’histoire de deux jeunes filles qui veulent monter un groupe punk dans le New York des années 1970. Très soigné, visuellement et musicalement, jouant avec les tailles des personnages pour créer un effet de surprise, le film avait remporté le Prix de l’Innovation au Festival de nouveau cinéma de Montréal en 2018. Il n’est malheureusement présenté qu’enanglais par le Centre Phi. Le Centre en avait déjà présenté des épisodes, mais c’est la première fois qu’on peut le voir en entier, dit Myriam Achard, responsable de la programmation au Centre Phi.

Photo: Atlas V

Le VR to go permet aussi de visionner les trois épisodes de Gloomy eyes, qui plaira sans doute aux enfants plus jeunes. Réalisé par Fernando Maldonado et Jorge Tereso, le film nous fait entrer dans un monde d’animation où le soleil refuse de se lever, et où les humains côtoient des zombies.

Tous les films présentés dans le cadre de cette programmation ont été produits par le studio français Atlas V, « les meilleurs au monde en matière de réalité virtuelle », selon Myriam Achard.

Au moment de commander son casque sur le site vr-t-go.phi.ca, on peut aussi choisir de se faire livrer les films de la première programmation, sur le thème « Découvrir le monde », qui avait été lancée en avril dernier. On y trouve notamment Everest, une expérience immersive réalisée par Jonathan Griffith, qui permet, dit-on, de grimper l’Himalaya comme si on y était. Ou encore Alegria-A spark of light, un « conte universel », réalisé par François Blouin, Félix Lajeunesse et Paul Raphaël, en collaboration avec le Cirque du Soleil.

À Montréal, le Centre Phi a mis 70 casques d’écoute de réalité virtuelle en circulation depuis le mois de juin. Depuis septembre, le Centre a également créé une programmation disponible pour la population de Québec, où elle fait désormais circuler une trentaine de casques d’écoute de réalité virtuelle sur commande. Le Centre Phi, qui jusque-là avait toujours concentré ses activités à Montréal, y propose une programmation légèrement différente, où l’on trouve, entre autres, Ayahuasca, le premier épisode de Gloomy eyes, Ex Anima, Alegria et Everest.