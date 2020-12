Expériences virtuelles et activités extérieures

Ce texte fait partie du cahier spécial Noël au musée

Musée d’art contemporain de Montréal (MAC)

Le MAC a mis en ligne Forensic Architecture: The Long Duration of a Split Second, une conférence exclusive d’Eyal Weizman du collectifForensic Architecture. Eyal Weizmany présente les récents travaux de son groupe, explorant les thèmes de la violence policière et de l’intelligence artificielle. La conférence sera présentée en ligne sur le site Web du Musée jusqu’au 17 janvier. En attendant de pouvoir accueillir le publicpour La machine qui enseignait des airs aux oiseaux, le Musée lance une expérience virtuelle liée à l’exposition.

Pour les enfants, le MAC propose une série de cinq défis créatifs numériques à réaliser en quelques étapes avec du matériel facile à trouver à la maison. Les participants peuvent ensuite partager leur création sur les réseaux sociaux avec la mention #MACOMMUNAUTÉ et poursuivre le dialogue avec les médiateurs du Musée. Les ateliers sont pour tous les âges et s’inspirent des œuvres d’artistes présents dans la collection du MAC.

On peut déjà trouver dans la section « Activités » du site Web du Musée des ateliers inspirés des œuvres Chutes de David Elliott, La Voie lactée de Geneviève Cadieux et Les grandes aventures de Benvenuto Cellini de Pierre Ayot. En outre, deux nouveaux ateliers seront lancés pendant la période des Fêtes, inspirés des œuvres des artistes québécois Marie-Claude Bouthillier et Serge Murphy ; ils seront annoncés bientôt sur les réseaux sociaux et le site Web du MAC.

Musée Pointe-à-Callière

En attendant de pouvoir rouvrir, le musée du Vieux-Montréal propose une visite guidée virtuelle de la nouvelle exposition, Train, transporteur de rêves, le 13 décembre. Mais il a aussi prévu des ateliers de bricolage en ligne liés au temps des Fêtes et à sa nouvelle exposition. Ces ateliers vidéo, qui sont diffusés tous les dimanches jusqu’au 3 janvier sur le site Web, sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube du musée, permettent d’apprendre à faire un gnome, une boule de Noël, une locomotive ou encore une gare de train. Les activités sont offertes aux enfants à partir de six ans et ne nécessitent que du matériel simple. Pour ajouter une portion éducative aux ateliers, on trouvera aussi des informations historiques liées à chaque bricolage.

Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ)

Le Musée offre à nouveau son parvis extérieur en s’inscrivant dans le parcours des « stations chaleureuses » de Québec, soit des lieux où quelques chaises Adirondack sont disposées autour d’un feu, offrant ainsi un endroit où se reposer au chaud. C’est donc un arrêt à faire lors des promenades familiales sur les plaines d’Abraham ! Du 10 décembre au 10 janvier, la station du Musée sera animée en continu, avec de la musique et des vidéos d’art qui seront diffusées en boucle à travers la vitrine du pavillon. Le MNBAQ propose aussi un média-guide pour faire le tour de son jardin de sculptures : un parcours à faire en famille pour admirer les œuvres d’art et en apprendre plus grâce à l’application sonore. Le média-guide, disponible prochainement, sera mis à jour spécialement pour la période des Fêtes.

Loin des yeux, mais pas loin du cœur : l’équipe du Musée fera ses souhaits au public via les réseaux sociaux — et s’attend aussi à y recevoir des mots d’espoir et des souvenirs heureux ! Fidèle à sa tradition d’ateliers créatifs pour la famille, le MNBAQ a en outre mis en ligne sur son site Web une vidéo guide-animation pour accompagner les familles lors d’un atelier — cet « atelier en boîte » est disponible à la boutique du Musée. La vidéo donne des consignes pour fabriquer l’œuvre et explique son contexte artistique. Enfin, le Musée offrira un atelier virtuel à faire en famille (sur inscription). En direct via une plateforme Zoom, on pourra venir à la rencontre d’un animateur et fabriquer ensemble un hibou inspiré des hiboux de l’artiste Jean Paul Riopelle.