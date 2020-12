Des Fêtes créatives

Ce texte fait partie du cahier spécial Noël au musée

En cette fin d’année, le Musée d’art de Joliette veut inciter le public à faire de l’art ! En plus du projet Musée en quarantaine, différents ateliers de création pour tous les âges sont proposés.



Lancée en mars dernier, l’initiative Musée en quarantaine du Musée d’art de Joliette (MAJ) avait séduit le public, tant et si bien que le projet sera reconduit en 2021. Dans cet espace virtuel, les citoyens sont invités chaque mois à réagir artistiquement à un théme, dans la forme de leur choix (photo, vidéo, dessin, gravure, peinture, sculpture, installation, etc.). Les réalisations artistiques sont ensuite rassemblées dans une exposition virtuelle qui est dévoilée chaque premier jeudi du mois, en même temps que le nouveau thème. L’équipe du MAJ et des invités spéciaux partagent au fil du mois des points de vue et des trouvailles en lien avec le théme pour inspirer les participants.

L’équipe du MAJ a également mis sur pied plusieurs autres propositions pour inciter le public à créer, à commencer par Art en boîte. Idéale pour s’occuper en famille pendant les Fêtes, cette boîte qu’on peut se procurer à la boutique du musée rassemble du matériel, des conseils et des idées d’activités de création. Les boîtes s’adressent aussi bien aux enfants qu’aux adultes, et sont liées aux expositions du MAJ. Art en boîte vise à « lancer les participants sur des pistes de réflexion et à entraîner des discussions sur les thématiques, les techniques et les démarches des artistes », indique le musée. À la fin de la saison de programmation, les créations sont également exposées sur la plateforme Musée en quarantaine.

Et les enfants ne sont pas en reste. Le musée propose notamment L’heure MAJ-ique pour les 6 à 12 ans, une série de six rendez-vous créatifs en ligne qui se tiendront en matinée du 21 au 23 décembre, puis du 28 au 30 décembre. Avec un animateur, les jeunes expérimentent des gestes artistiques sur de différents sujets. Une liste de matériaux faciles à trouver à la maison est fournie pour chaque atelier — et le parent n’a même pas besoin d’être présent tout au long de la séance. À chaque jour son théme : L’heure MAJ-ique abordera les collections des musées, l’art et la nature, l’art abstrait, l’art et la spiritualité, l’art et l’architecture,et enfin l’art et la littérature. De quoi se faire un petit musée à la maison !