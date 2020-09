Québec va revoir la Loi sur le MBAM

Le gouvernement du Québec va revoir la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal pour réformer sa gouvernance, a annoncé jeudi matin la ministre de la Culture, Nathalie Roy.

Dans un court communiqué, Mme Roy indique qu’elle entend « proposer les correctifs nécessaires à la loi constitutive du MBAM afin que l’institution soit conforme aux bonnes pratiques en matière de gouvernance ».

Il s’agit là de sa réponse officielle à un rapport que lui a remis récemment l’expert indépendant Daniel Beaupré, qui avait été chargé d’étudier la situation de la gouvernance — tant celle exercée par le conseil d’administration que par le comité de direction — au MBAM. M. Beaupré avait obtenu ce mandat dans la foulée de la crise qui a éclatée cet été après le congédiement de la directrice générale du musée, Nathalie Bondil.

« Au vu des sommes importantes investies chaque année dans le fonctionnement du Musée des beaux-arts de Montréal, nous avons la responsabilité en tant que gouvernement de nous assurer que son cadre de gouvernance s’inspire des pratiques rigoureuses de nos musées d’État tout en tenant compte de sa spécificité, écrit Nathalie Roy. À la lecture du rapport soumis par l’enquêteur indépendant, il est clair que des correctifs s’imposent afin d’améliorer la gouvernance du MBAM et je serai très heureuse de travailler avec le nouveau conseil d’administration dans cette voie. »

Nathalie Roy donne autrement peu de détails concernant le rapport Beaupré. Elle indique que les « recommandations portent essentiellement sur les structures et les pratiques de gouvernance du MBAM, ainsi que sur sa loi constitutive. Les nouvelles règles auront notamment pour but d’optimiser la gouvernance du MBAM et son processus de reddition de comptes. »

Plus important soutien financier du MBAM avec des subventions totalisant 16 millions par année, Québec fait ainsi part de sa « volonté d’agir de manière responsable et d’assurer une saine gestion des fonds publics consentis chaque année au MBAM ». Cet été, Nathalie Roy avait déploré le refus du conseil d’administration de lui dévoiler le rapport interne sur le climat de travail qui était à la source du renvoi de Mme Bondil. « Quand on donne 16 millions, et qu’on demande un document qu’on nous refuse, je pense qu’on peut poser des questions », avait-elle dit.

Assemblée générale

La sortie de Mme Roy jeudi matin était attendue par plusieurs membres et donateurs du MBAM, qui espéraient que Québec pourrait faire la lumière sur la crise en cours — quelques jours après la démission de l’actuel président du C.A., Michel de la Chenelière, et le dépôt d’une poursuite de 2 millions de dolllars par Mme Bondil contre tous les membres du conseil.

Le communiqué de presse émis en dit fort peu à ce sujet. Mme Roy indique qu’à « l’approche de l’assemblée annuelle du Musée qui se tiendra le 29 septembre, [elle] anticipe de collaborer avec son nouveau conseil d’administration à la mise en œuvre de nouvelles règles suivant les recommandations du rapport indépendant. »

D’autres détails suivront.