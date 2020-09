Nathalie Bondil poursuit le C.A. du MBAM pour 2 millions de dollars

L’ancienne directrice générale du Musée des Beaux-arts de Montréal (MBAM), Nathalie Bondil, a déposé vendredi une poursuite de 2 millions de dollars contre le conseil d’administration qui l’a congédiée, a appris Le Devoir.

La demande introductive d’instance en dommages et intérêts allègue que les 21 membres du conseil d’administration ont « orchestré, mené et continuent de mener, intentionnellement, une campagne de salissage et de destruction de la réputation de Mme Bondil, dans le seul et unique but de masquer la véritable raison qui les a poussés à congédier intempestivement et malicieusement Mme Bondil de ses fonctions de directrice générale et conservatrice en chef du MBAM. »,

Selon la poursuite, la vraie raison ayant mené au congédiement de Mme Bondil n’aurait rien à voir avec des problèmes de climat de travail, mais plutôt avec le « refus de cette dernière d’entériner publiquement le processus irrégulier qui a mené à l’embauche de la Directrice de la conservation du MBAM ».

La poursuite allègue que les différentes sorties publiques du C.A. — et du président de celui-ci, Michel de la Chenelière, qui a par ailleurs annoncé vendredi qu’il quitterait sous peu ses fonctions — ont « anéanti la réputation d’engagement et d’excellence que s’est bâtie Mme Bondil à travers des décennies d’efforts et de réalisations au service de la communauté et dans le milieu muséal ».

Elle soutient que la réputation de Nathalie Bondil a été « irrémédiablement détruite par les agissements fautifs des défendeurs ».

Nathalie Bondil demande une somme d’un million en « réparation des dommages moraux », et un autre million en dommages-intérêts punitifs pour « les atteintes illicites et intentionnelles portées à ses droits fondamentaux de sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation ».

D’autres détails suivront.