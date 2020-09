Le président du C.A. du Musée des beaux-arts de Montréal démissionne

Nouveau chapitre dans la crise qui secoue le Musée des Beaux-Arts de Montréal (MBAM) : le président du conseil d’administration, Michel de la Chenelière, a annoncé vendredi matin sa démission imminente. C’est le mécène Pierre Bourgie qui le remplacera.

M. de la Chenelière était au coeur de la tourmente depuis le congédiement de la directrice générale de l’institution, Nathalie Bondil.

Dans un communiqué émis par le MBAM, il indique qu’il a choisi de quitter le Musée « de manière à lui permettre de véritablement entrer dans une nouvelle ère de développement ».

La démission de Michel de la Chenelière sera effective à compter du 29 septembre, date de la prochaine assemblée générale des membres du Musée. Son mandat d’administrateur venait à échéance et allait être soumis à un vote des membres (le président du C.A. du Musée est pour sa part choisi par les membres du conseil, parmi les membres du conseil).

Selon nos informations, l’élection de M. de la Chenelière comme administrateur allait être contestée : plusieurs candidats seront sur les rangs pour tenter d’obtenir l’un des quatre postes d’administrateurs qui seront alors en jeu.

La démission de M. de la Chenelière — qui assurait l’intérim de Mme Bondil à la direction générale du Musée — survient quelques jours après la remise, à la ministre de la Culture, du rapport d’un expert qui avait été chargé de faire la lumière sur la crise interne au Musée. Cet expert devait notamment examiner la gouvernance exercée par le conseil d’administration.

Le cabinet de la ministre Nathalie Roy a indiqué au Devoir plus tôt cette semaine qu’elle étudiait le rapport. On ne pouvait toutefois garantir qu’il sera dévoilé avant l’assemblée générale du 29 septembre.

Le retour de Bourgie

Pierre Bourgie a donc été nommé sur le conseil d’administration (il y avait siégé de 2009 à 2018), et désigné pour remplacer Michel de la Chenelière comme président.

Il avait, plus tôt cet été, écrit une lettre soutenant la décision du conseil d’administration de renvoyer Nathalie Bondil, officiellement à cause du climat de travail « toxique » qu’elle aurait laissé s’installer au Musée.

Vendredi, M. Bourgie a « salué le leadership » et le « travail dévoué et engagé » de Michel de la Chenelière. « Je sais que je pourrai compter sur lui pour assurer une transition harmonieuse toujours dans les intérêts supérieurs du Musée. Je veillerai, dans l’exercice de mes fonctions, au respect des employés et experts, des membres du Conseil, de ses bénévoles, donateurs privés et publics », a-t-il soutenu.

D’autres détails suivront.