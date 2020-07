MBAM: le C.A «ne pouvait faire abstraction» des constats d’un rapport sur le climat de travail

Se disant conscient que de mettre fin au contrat de sa réputée directrice Nathalie Bondil allait créer un « tollé », le conseil d’administration du Musée des Beaux-arts de Montréal (MBAM) a expliqué lundi dans un communiqué qu’il estimait ne pas pouvoir « faire abstraction des constats » d’un rapport analysant le climat de travail au sein de l’institution, et qui serait défavorable à l’endroit de Mme Bondil.

Alors que sa compétence et ses motifs ont été mis en doute par certains, le C.A. du musée, présidé par Michel de la Chenelière, a décidé de s’exprimer publiquement car « il était difficile de demeurer silencieux et insensibles devant de telles insinuations ». Le conseil a notamment été accusé de ne pas dévoiler les véritables raisons du renvoi de sa directrice.

« Le conseil ne pouvait faire abstraction des constats du rapport préparé par une firme indépendante spécialisée en gestion des ressources humaines qu’il avait mandatée, peut-on lire. Ces constats, en ligne directe avec plusieurs témoignages d’employés rapportés antérieurement par le syndicat, visaient notamment le style de gestion de Mme Bondil ainsi que la détérioration du climat de travail à l’intérieur des murs du Musée. Par son déni de plusieurs conclusions du rapport, son inflexibilité et son refus d’implanter adéquatement certaines de ses recommandations, Mme Bondil n’a guère laissé le choix au conseil d’administration malgré ses nombreuses tentatives d’en arriver à une solution. »

Le C.A. dit avoir tenté « de bonne foi » de s’entendre avec Mme Bondil pour modifier ses tâches pour la dernière année de son mandat, mais en vain.

Le conseil ajoute aussi qu’il est impossible de rendre public le rapport indépendant sur lequel il a basé sa décision, « vu les contraintes légales visant à sauvegarder la confidentialité des personnes impliquées. »

Dans son communiqué, le C.A. estime que « la réaction forte et émotive en faveur de Mme Bondil était prévisible et, jusqu’à un certain point, tout à fait normale. » Le conseil ajoute que « le positionnement plus qu’enviable de l’institution sur l’échiquier mondial des grands musées sont en grande partie liés à l’énorme talent de Mme Bondil. C’est indéniable et le conseil le reconnaît d’emblée. » Il ajoute toutefois que « dans l’exercice de ses responsabilités fiduciaires, [il a été décidé] d’aller de l’avant et de mettre fin à son contrat, avec la ferme conviction qu’un tel geste était dans les intérêts supérieurs du Musée et de ses employés. »

Les conseillers du MBAM ont salué la décision de Québec de confier à une firme indépendante l’examen de l’affaire.

Le MBAM a par ailleurs affirmé que le processus de recrutement pour trouver un nouveau directeur ou une nouvelle directrice « est maintenant enclenché ».

« Il faut maintenant tourner la page et regarder vers l’avenir », a déclaré le C.A.