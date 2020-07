Les conservateurs du MBAM soutiennent Mary-Dailey Desmarais

N’en déplaise à Nathalie Bondil, le personnel du Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) se dit très heureux de la nomination de Mary-Dailey Desmarais comme directrice de la conservation.

Dans un communiqué émis mercredi, l’équipe des « professionnels de la Direction de la conservation » du Musée indique « soutenir » le choix du conseil d’administration de nommer Mme Desmarais dans ce nouveau poste.

« Depuis quelques jours, la question de sa nomination a suscité de nombreux commentaires souvent néfastes pour sa réputation et celle du Musée, écrit-on. Ce groupe d’employés tenait donc à exprimer son opinion sur le sujet. »

Les conservateurs se disent « convaincus que la formation exceptionnelle de Mary-Dailey Desmarais, docteure en histoire de l’art à l’Université Yale, ainsi que son expérience en tant que conservatrice déjà en poste au Musée feront d’elle une dirigeante appréciée et digne de confiance au sein de l’équipe de la Conservation. Sa connaissance de la complexité des opérations actuelles de l’institution est un atout indéniable. »

Ils soulignent également que Mme Desmarais a « gagné [leur] profond respect par son ouverture à la collaboration, son intelligence, sa capacité d’écoute et d’apprentissage rapide, sa discrétion, sa modestie, son intégrité et la qualité de ses publications savantes. »

Choix des mots

Le choix de ces mots n’est pas anodin dans le contexte actuel. Directrice-générale de conservatrice en chef du MBAM, Nathalie Bondil a été congédiée par le C.A. lundi pour la raison officielle d’avoir laissé s’installer des « relations de travail toxiques » à l’intérieur du Musée.

Une firme indépendante de ressources humaines a établi en février 2020 un diagnostic qui « évoquait une dégradation importante et multifactorielle du climat de travail ». À la suite de cela, des « tentatives maintes fois répétées par le C. A. de trouver une solution à cette situation devenue intolérable se sont butées à l’inflexibilité de Mme Bondil et à son déni de plusieurs conclusions pourtant sans appel du rapport », affirmait le communiqué publié lundi.

Plusieurs témoignages recueillis par Le Devoir depuis une semaine auprès d’anciens employés confirment l’importance de ce problème au sein de l’institution.

Mais, soutenue par différentes voix médiatiques, Mme Bondil estime pour sa part que son congédiement est plutôt lié à son opposition à la nomination de Mme Desmarais, et qu’il résulte d’une forme de prise de contrôle du MBAM par le président du C.A., Michel de la Chenelière.

Le poste de Mme Desmarais a été créé dans la foulée des conclusions du diagnostic sur le climat de travail, précisément pour réduire les tâches de Mme Bondil.

Or, le C.A. a mené le processus de sélection en laissant de côté de comité de direction du Musée, dénonçait Mme Bondil mardi. Elle estime que le processus était biaisé, et que Mme Desmarais n’aurait pas dû obtenir un poste aussi « senior ». Elle « a très peu d’expérience, elle n’a jamais géré d’équipe », soulignait Nathalie Bondil mardi. Celle-ci misait sur une autre candidature, mieux classée selon la « grille d’évaluation » des quatre candidates finalistes.

Plusieurs sources contactées par Le Devoir dans les derniers jours ont toutefois remis en doute le classement obtenu, notamment la forte évaluation de celle qui est arrivée première.

Onze professionnels signent « en bloc » la lettre d’appui de mercredi, dont deux chefs de service et neuf conservateurs.