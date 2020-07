Le MBAM congédie Nathalie Bondil

Nathalie Bondil n’est plus directrice générale et conservatrice en chef du Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM). Le conseil d’administration a confirmé lundi midi son congédiement.

Comme Le Devoir le rapportait dans les derniers jours, c’est la question des relations de travail « toxiques » qui explique une décision qui sera perçue comme un coup de tonnerre dans le paysage culturel québécois.

Dans un communiqué de presse envoyé en début d’après-midi lundi, le président du conseil, Michel de la Chenelière, écrit que « depuis l’an dernier, le Musée a vu plusieurs départs d’employés clés et a été mis au courant de témoignages troublants d’employés faisant état d’une détérioration évidente du climat de travail. »

Un rapport indépendant a été commandé pour éclaircir la question. « Le rapport soumis par la firme évoquait notamment une dégradation importante et multifactorielle du climat de travail qualifiée par certains employés de « toxique ». La gravité des faits rapportés a rapidement convaincu le conseil d’administration d’entamer des discussions avec Mme Bondil afin de trouver des solutions à cette situation jugée inacceptable. »

Or, « au cours des derniers mois, les tentatives maintes fois répétées par le conseil d’administration de trouver une solution à cette situation devenue intolérable se sont butées à l’inflexibilité de Mme Bondil et à son déni de plusieurs conclusions pourtant sans appel du rapport », soutient le communiqué.

On rappelle que « la double fonction de directrice générale et de conservatrice en chef a aussi été soulevée en cours de route [dans l’audit], menant inévitablement à la création du nouveau poste de directrice de la conservation pour le bien du Musée et de son personnel ». C’est Mary-Dailey Desmarais qui a obtenu le poste.

« Aujourd’hui, le refus catégorique de madame Bondil d’accepter une proposition de règlement qui aurait permis à toutes les parties d’entamer une transition harmonieuse d’ici la fin de son contrat prévu pour la fin juin 2021 a convaincu le conseil d’administration de mettre fin immédiatement à son emploi comme directrice générale et conservatrice en chef. »

