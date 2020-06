Se (re)plonger dans les collections du MAC

Le 30 juin, le MAC a invité la danseuse et chorégraphe Marie Chouinard à faire découvrir au public l’oeuvre performance Jardin de sculptures éphémères, qui sera filmée au musée et présentée virtuellement. « C’est une façon pour nous de soutenir les difficultés des arts de la scène », souligne Lesley Johnstone, qui se réjouit de poursuivre la relation entretenue avec celle qui a déjà présenté des dessins et des textes au MAC. Dans cette chorégraphie, deux danseuses évolueront lentement sur des blocs rectangulaires de bois, sur la musique composée par Louis Dufort, épousant le détail raffiné de leurs mouvements selon une progression hypnotisante et dramatique.

Le musée continuera à programmer des captations de performances réalisées dans ses murs, comme il l’a fait pendant le confinement. Le public pourra en particulier revoir au mois de juillet des performances réalisées au cours du festival Émerge, qui s’est tenu l’automne dernier au MAC.

Pour inciter le public à mettre la main à la pâte à la maison, le musée poursuivra par ailleurs tout au long de l’été la série de six ateliers virtuels commencée avec le projet Chute, de David Eliott. « Nous avons travaillé à faire découvrir une oeuvre et à développer une activité créative que l’on peut faire à la maison avec des matériaux très simples », explique Lesley Johnstone, qui prépare également la mise en place d’activités familiales au musée.