Histoires de confinement au Musée McCord

Ce texte fait partie du cahier spécial La culture dans votre salon

Le Musée McCord à la maison rassemble toute une panoplie de contenus aussi éclectiques qu’instructifs et divertissants sur des thèmes aussi variés que la mode, la photographie, les cultures autochtones et la famille. À voir et à écouter notamment, l’exposition Griffintown. Montréal en mutation, ainsi que le balado et les conférences tirés de la série Échanges urbains, réalisée avec Héritage Montréal.

Mais depuis le début du confinement, le Musée McCord invite surtout les Montréalais et les Montréalaises à publier une photo décrivant leur quotidien durant la pandémie en y accolant le mot-clic #CadrerLeQuotidien. En sa qualité de musée d’histoire sociale de Montréal, l’établissement considère qu’il est de son devoir de documenter cette épreuve qui, selon Suzanne Sauvage, présidente et cheffe de la direction du Musée McCord, « marquera l’histoire à jamais ». Près de 2000 « photographes » se sont prêtés au jeu et le résultat est à la fois émouvant et saisissant.