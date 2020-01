Stan Douglas représentera le Canada à la Biennale de Venise

C’est le créateur multidisciplinaire de Vancouver Stan Douglas qui a été choisi pour représenter le Canada à la 59e Biennale de Venise de 2021. L’homme est « un des artistes les plus respectés du pays à l’échelle internationale », a affirmé Sasha Suda, directrice générale du Musée des beaux-arts du Canada (MBAC).

Stan Douglas, 59 ans, partage sa vie entre Vancouver et Los Angeles. Comme artiste visuel, il travaille avec plusieurs médiums. Douglas a déjà créé des films, de la vidéo et fait de la photographie ; ses oeuvres ont été abondamment exposées lors des 30 dernières années. Le gagnant 2016 du prix de photo Hasselblad devra créer une oeuvre pour la Biennale de Venise, qui se tient de mai à novembre 2021. Douglas a déjà vu son travail être exposé à Venise lors de précédentes éditions.

« Sa pratique est reconnue pour son imagination critique, son inventivité formelle et son engagement profond envers les recherches sociales », a déclaré le comité national d’experts en art canadien contemporain l’ayant choisi.

Ce comité était composé de John Zeppetelli, directeur général et conservateur en chef du Musée d’art contemporain de Montréal, de Reid Shier, directeur de la Polygon Gallery, de Kitty Scott, sous-directrice et conservatrice en chef du Musée des beaux-arts du Canada et de Sasha Suda, directrice générale du Musée des beaux-arts du Canada.

La Biennale de Venise accueillera quelque 80 pays participants. Plusieurs voix dont le MBAC qualifie l’exposition d’art contemporain comme la plus importante et prestigieuse au monde.

En 2019, le Canada était représenté par le collectif inuit Isuma, de Zacharias Kunuk et Norman Cohn.