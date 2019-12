Le photographe québécois Antoine Desilets est décédé jeudi soir à l’âge de 92 ans, a annoncé sa famille.

« C’est avec une infinie tristesse que nous vous annonçons le décès de notre père, Antoine Desilets. À 19 h 30 [jeudi] soir, notre père s’est éteint entouré de sa femme Jeannine, l’amour de sa vie, de ses enfants, petits-enfants, brus et gendre, de façon sereine et digne », est-il écrit sur la page Facebook de l’artiste.

Aux prises avec des problèmes respiratoires, il a demandé l’aide médicale à mourir, explique son fils Luc Desilets au Devoir.

« Il est mort tellement lucide et serein. Ça s’est passé comme il le voulait, dans la dignité, et entouré d’un personnel médical extraordinaire et de toute sa famille », ajoute-t-il.

M. Desilets souhaitait quitter ce monde avec son appareil photo au cou, une volonté qui a été respectée. « Il est mort avec un sourire », résume son fils.

