La lauréate du prix Lynne-Cohen expose

Des thèmes aussi universels que personnels, comme l’enracinement et l’appartenance, sont au cœur de la photographie de Jinyoung Kim. La diplômée et professeure de l’Université Concordia vient de recevoir le prix Lynne-Cohen, une récompense attribuée par la fondation du même nom et par le Musée national des beaux-arts du Québec. Depuis ses images autour d’une scénographie d’objets sur le toit d’une maison (Objects on the Rooftop, 2014), l’artiste porte un regard critique sur la construction identitaire. Sa manière, simple et poétique, a pris une tournure plus politique, à l’instar des photos qu’elle expose actuellement dans une manifestation de groupe. Elle y dénonce le développement d’un quartier de Séoul créant paradoxalement de l’incertitude et de l’instabilité.

Structures of Power À la galerie Patrick Mikhail, jusqu’au 4 janvier.