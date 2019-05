Décès de l’architecte Ieoh Ming Pei, qui a contribué à la Place Ville-Marie

L’architecte Ieoh Ming Pei, célèbre pour de fabuleuses réalisations architecturales à travers le monde, est mort cette semaine à l’âge de 102 ans.

La nouvelle a été confirmée jeudi par Marc Diamond, porte-parole du cabinet d’architectes Pei Cobb Freed & Partners, de New York.

Ieoh Ming Pei était né dans la région de Shanghai en Chine en 1917, mais était arrivé aux États-Unis à l’âge de 16 ans. Il était diplômé du Massachusetts Institute of Technology (MIT) et de l’école de design de l’Université Harvard.

Photo: François Guillot Archives Agence France-Presse

On doit notamment à Ieoh Ming Pei la célèbre pyramide du Musée du Louvre, à Paris, l’extension de la National Gallery of Art, à Washington, le Temple de la renommée du Rock and Roll, à Cleveland, l’immeuble d’acier et de verre de la Banque de Chine, à Hong-Kong, de même que le Musée de l’art islamique à Doha, au Qatar.

Photo: Fondation Héritage Montréal

À Montréal, il a contribué à la conception de la célèbre Place Ville-Marie, une réalisation de son associé, l’architecte américain Henry Cobb, qui a été inaugurée en 1962. Cette tour cruciforme demeure de nos jours l’un des plus célèbres immeubles de Montréal grâce à sa forme inusitée et son souci de maximiser l’éclairage naturel.