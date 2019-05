Des mécènes pour le MAC de Baie-Saint-Paul

Trois galeristes ayant pignon sur rue à Baie-Saint-Paul ont donné 325 000 $ pour permettre l’acquisition d’un nouveau pavillon pour le Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul. Ce pavillon, logé dans l’ancienne école Thomas-Tremblay, a déjà permis d’accueillir le 36e symposium du Musée en 2018. Les noms de ces mécènes ont été dévoilés jeudi. Il s’agit de Gilles Charest, propriétaire des galeries L’Harmattan et Art et style, et de Marc et Vincent Beauchamp, qui détiennent un réseau de 13 galeries au Canada. Le musée a profité de l’annonce des noms des mécènes pour dévoiler la nouvelle dénomination de ses espaces. Le nouveau pavillon portera le nom de Jacques Saint-Gelais Tremblay, qui a dirigé le musée pendant 14 ans.