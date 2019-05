Jeff Koons établit un nouveau record

Photo: Christie’s

Paris — Le Rabbit, de Jeff Koons, est devenu mercredi la plus chère œuvre d’un artiste vivant. Ce moulage en acier d’un lapin gonflable a été vendu mercredi 91,1 millions de dollars chez Christie’s à New York. Il a battu Portrait of an Artist (Pool with Two Figures) du peintre britannique David Hockney, qui avait atteint 90,3 millions de dollars en novembre 2018. Pour l’expert Alex Rotter de Christie’s à New York, le Rabbit est non seulement « la pièce la plus importante de Jeff Koons », mais aussi « la sculpture la plus importante de la seconde moitié du XXe siècle ».