Le Musée des beaux-arts de l’Ontario offre l’entrée gratuite aux 25 ans et moins

Photo: Art Gallery of Ontario

Toronto — Le Musée des beaux-arts de l’Ontario veut attirer un jeune public en offrant l’entrée gratuite aux 25 ans et moins et élargir sa portée en proposant un laissez-passer annuel à 35 $. Les changements sont présentés comme une expérience d’un an débutant le 25 mai. Le directeur général du musée, Stephan Jost, a déclaré qu’il s’attendait à ce que le laissez-passer incite davantage de personnes à aller voir régulièrement les expositions au lieu d’acheter des billets individuels, dont le prix passera de 20 $ à 25 $ et qui incluront les expositions spéciales. M. Jost estime que le programme devrait être neutre sur le plan financier si le musée arrive à vendre environ 120 000 laissez-passer tout en maintenant ses quelque 100 000 membres, qui continueront de payer une prime pour des avantages, tels que le vestiaire, les visites anticipées et un salon réservé aux membres. Il a également déclaré que la vente d’un plus grand nombre de laissez-passer individuels permettrait au musée d’en apprendre davantage sur ses visiteurs, et ainsi de pouvoir concevoir du matériel de marketing et de promotion plus efficacement.