Histoires d’apparences avec Frida Kahlo et Nari Ward

Les musées d’art de la Grosse Pomme sont-ils en train de remettre en question les normes occidentales — de l’artiste masculin et blanc — qui dominent l’histoire de l’art ? Ces jours-ci, le Guggenheim accorde une place privilégiée à une femme dans l’histoire de l’art abstrait.

Le Metropolitan Museum trace lui aussi un portrait revisité de l’épopée de l’abstraction — de Jackson Pollock à Carmen Herrera — en donnant de la visibilité à plusieurs femmes, mais aussi à des non-Américains, des Japonais, une Hongroise, une Cubaine… Le Met Breuer consacre ses murs à un Italien, Lucio Fontana, et à un artiste américain d’origine iranienne, Siah Armajani.

Les choses seraient-elles donc enfin en train de bouger ? Et pour de bon ? Rappelons que, dans les années 1980-1990, nous avions déjà eu le sentiment que des artistes femmes — vivantes et mortes — trouvaient enfin leur place dans les musées — avec entre autres la consécration de Louise Bourgeois.

C’était aussi l’époque où Jean-Michel Basquiat devenait le premier artiste noir à obtenir la gloire en Occident. Mais depuis quelques années, on a plutôt tendance à chercher les femmes et les minorités culturelles dans des solos ou rétrospectives dignes de ce nom.

Au Brooklyn Museum

Les apparences peuvent être trompeuses. Voilà le titre de l’exposition sur l’artiste mexicaine Frida Kahlo qui vient d’ouvrir au Brooklyn Museum. Il traite de l’image qu’elle s’est créée, mais il pourrait aussi se lire comme un commentaire sur les musées de nos jours.

Sommes-nous dans l’incorporation de femmes et de minorités afin de donner une bonne image et/ou une bonne conscience aux institutions, ou s’agit-il vraiment d’une révolution culturelle qui ébranle les canons de l’art ?

Photo: Banco de México Diego Rivera Frida Kahlo Museums Trust, Mexico, D.F. / Artists Rights Society (ARS), New York.

Kahlo n’est pas une nouvelle venue dans les musées aux États-Unis. En 2008, le Musée d’art de Philadelphie lui consacrait déjà une rétrospective majeure que nous avions eu le plaisir de voir. Pour cet événement new-yorkais, très couru — les billets se vendent comme des petits pains chauds —, le champ d’études a été « élargi ». L’expo exhibe une multitude de photos et de films, une panoplie de robes ainsi que plusieurs corsets de cuir, de métal et de plâtre que portait Kahlo, victime de la polio et d’un très sérieux accident d’autobus. Ces images, robes et objets sont-ils présentés afin de pallier le fait qu’il y a peu de tableaux exposés — 11 en tout, contre plus de 40 lors de la rétrospective à Philadelphie ?

Cette expo est en fait une version de celle élaborée par le Musée Kahlo de Mexico, présentation en tournée depuis 2012, et qui portait alors un sous-titre éclairant :« The Dresses of Frida Kahlo ». Ce n’est pas la première fois qu’un musée se sert des vêtements de l’artiste pour élargir la compréhension de son œuvre, mais aussi de son identité artistique.

En ce même Brooklyn Museum, il y a tout juste deux ans, se tenait une rétrospective Georgia O’Keeffe qui aurait elle aussi façonné son image à travers des photographies et ses vêtements… Kahlo portait des huipils, genre de tuniques carrées sans manche de la région de Tehuantepec — région qu’elle ne visita jamais —, des resplandors, genre de coiffes ou de corolles de tissu élaborées pour des mariages ou des cérémonies religieuses, des rebozos…

Ainsi, elle participa à la Mexicanidad, mouvement qui célébrait avec fierté la culture mexicaine ancienne tout en se construisant une image nouvelle.

Les musées d’art se sont moins souvent penchés sur les liens entre l’œuvre des artistes mâles et leur apparence vestimentaire ou leur image en exposant leur garde-robe. L’histoire de l’art est-elle en train d’intégrer les arts dits mineurs du vêtement que les femmes ont plus souvent pratiqués ou est-elle en train de réduire l’art de ces femmes à un phénomène de mode ? Présentation de l’éclatement des frontières entre ce qu’on considérait le grand art et les arts populaires afin de produire un art total ou réduction de l’art des femmes à leur vie ?

Et au New Museum ?

« We the people » : c’est par ces mots que débute la Constitution des États-Unis, texte retranscrit à la main sur un parchemin en 1787. C’est aussi le titre de cette expo et d’une pièce majeure de l’œuvre de Nari Ward présentées au New Museum. Né en 1963 en Jamaïque, Ward, qui vit aux États-Unis depuis qu’il a 12 ans et qui a fait de la ville de New York, et en particulier du quartier de Harlem, son sujet de prédilection, a enfin son premier solo dans un musée à Manhattan.

Et ce, malgré un parcours imposant qui inclut la présentation de ses œuvres à la Biennale de Venise (1993), à la Documenta de Cassel (2002), à la Biennale de la Whitney (2006)… Ward s’est fait entre autres connaître par cette pièce We the People, retranscription de cet énoncé sur un mur à l’aide de lacets de chaussures de différentes couleurs.

Cette œuvre parle de la diversité culturelle que l’Amérique se doit d’incarner. Il était temps qu’on lui consacre cette rétrospective.