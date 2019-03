Momenta s’associe aux Rencontres d’Arles

Momenta-Biennale de l’image s’associe pour la première fois aux Rencontres d’Arles sur la photographie, qui célèbrent leurs 50 ans cette année. Les Rencontres d’Arles accueilleront pour l’occasion deux expositions de deux artistes montréalais, Yann Pocreau et Guillaume Simoneau. Yann Pocreau y présentera cet été Cathédrale, « une installation immersive qui reproduit la présence de la lumière telle qu’elle pourrait se manifester dans ce type de lieu ». Guillaume Simoneau présentera quant à lui la série Murder, réalisée au Japon entre 2016 et 2019. Elle « croise des rapports poétiques et symboliques aux oiseaux, où l’animal devient à la fois l’ami, l’alter ego et le protagoniste ». L’artiste y associe des photographies prises par sa mère, Jeanne d’Arc Fournier, et celles du photographe japonais Masahisa Fukase. Ces deux expositions se tiendront à Arles du 1er juillet au 22 septembre. La collaboration de Momenta avec les Rencontres d’Arles se poursuivra en 2019 au Musée d’art de Joliette, qui recevra l’exposition de l’artiste française Marina Gadonneix.