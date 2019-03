Le Conseil des arts du Canada tend la main aux artistes émergents

Les artistes de la relève auront désormais plus de facilité à obtenir une subvention du Conseil des arts du Canada. Un nouveau profil pour « les artistes en début de carrière et ceux qui démarrent une nouvelle carrière » a été créé au sein de l’organisme. S’inscrivant à l’intérieur d’un projet-pilote de deux ans, ce nouveau profil pour les artistes de la relève leur donnera accès à des subventions qui leur échappaient auparavant. Ainsi, les trois composantes du programme Explorer et créer leur sont désormais accessibles. Les artistes émergents pourront donc postuler pour obtenir des bourses dans les volets Perfectionnement professionnel des artistes, Recherche et création et Du concept à la réalisation.