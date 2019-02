Alexandra Suda nommée à la tête du Musée des beaux-arts du Canada

La Torontoise Alexandra Suda a été nommée directrice générale du Musée des beaux-arts du Canada (MBAC), a annoncé mercredi le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez. Mme Suda, qui aura un mandat de cinq ans, devient la quatrième femme à tenir ce rôle dans l’établissement muséal installé à Ottawa.

Mme Suda, qui détient un doctorat en histoire de l’art de l’Institute of Fine Arts de l’Université de New York, a déjà un cursus chargé dans le monde de l’art. Elle œuvrait jusqu’à récemment au Musée des beaux-arts de l’Ontario (connu sous l’acronyme AGO), où elle dirigeait une équipe en tant que conservatrice de l’art européen et où elle était titulaire de la chaire R. Fraser Elliott d’estampes et de dessins.

« C’est un privilège que d’avoir la possibilité d’être à la tête du Musée des beaux-arts du Canada, a-t-elle déclaré dans un communiqué. Une aventure des plus stimulantes nous attend, une aventure fondée sur la solide tradition du Musée, une collection de classe internationale et le dévouement sans failles de son fantastique personnel. »

Mme Suda, surnommée Sasha, devient ainsi la 11e personne à assumer le rôle de d.g. du MBAC. La dernière femme ayant occupé ce poste était Shirley Thomson, dont le mandat s’est terminé en 1998. Alexandra Suda, qui entrera officiellement en poste le 18 avril, succédera à Marc Mayer, qui était à la tête du MBAC depuis 10 ans.

La présidente du conseil d’administration du Musée, Françoise Lyon, s’est dite honorée et heureuse de voir Mme Suda diriger l’établissement, qui fêtera ses 140 ans en 2020. « Mme Suda est une conservatrice internationalement reconnue qui a organisé plusieurs expositions primées ayant enregistré des records d’assistance. […] Elle remplira le mandat du Musée et développera de nouvelles possibilités. »

Selon Radio-Canada, qui cite une source gouvernementale, Mme Suda peut comprendre le français et prononcer un discours dans cette langue, mais ne pourrait tenir une conversation. Son objectif serait d’être parfaitement bilingue avant la fin de son mandat.

Rappelons que le MBAC a dû jongler en 2018 avec le dossier controversé de la vente avortée d’une toile de Marc Chagall. Le budget d’acquisition du Musée, resté identique depuis une décennie, sera un des défis de l’établissement, a expliqué Marc Mayer lors d’une récente entrevue à Radio-Canada.